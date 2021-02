Honduras roza los 4.000 muertos y el presidente denuncia acaparamiento de vacunas

Una trabajadora de la salud realiza una prueba de covid-19 a una mujer, en la comunidad del Chimbo, departamento de Olancho (Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 21 feb (EFE).- Honduras rozó este domingo los 4.000 muertos por covid-19 desde marzo de 2020, y el presidente del país, Juan Orlando Hernández, denunció que los países desarrollados han acaparado el 93 % de las vacunas contra el coronavirus.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) señaló hoy que la cifra de contagios con covid-19 se elevó a 165.095, desde marzo de 2020, con 600 nuevos casos positivos confirmados por el Laboratorio Nacional de Virología, entre 1.932 pruebas PCR.

El ente sanitario registró además cuatro nuevos fallecimientos, con los que ya suman 3.996 desde que se comenzó a expandir la pandemia, hace más de once meses.

Según el Sinager, otras 1.042 personas están hospitalizadas a nivel nacional, de las que 612 presentan un cuadro estable, 376 están graves y 54 en unidades de cuidados intensivos.

El informe oficial señala además que 72 nuevos pacientes se han recuperado, con los que ya son 64.678 los que han superado el covid-19.

PAÍSES RICOS ACAPARAN VACUNAS

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que los países ricos han "acaparado" el 93 % de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19.

"La carrera por obtener la vacuna Covid-19 ha mostrado la fuerza del mercado sobre los organismos encargados de darle más equidad al mundo. Los países más ricos han acaparado el 93% de las vacunas. No se respetó la solidaridad que la OMS vía Covax nos prometió", indicó el gobernante en Twitter.

En un segundo mensaje, aseguró que "Honduras ha sido ejemplo mundial en procesos de vacunación. Tenemos una ley que benefició mucho a nuestra gente, pero en momentos de crisis como la pandemia, NO nos permitió adquirir vacunas Covid-19 con la rapidez de otras naciones".

Hernández señaló, en un tercer mensaje, que los hondureños "sufrimos el triunfo de inequidad y confiamos demasiado en el multilateralismo. La gestión del Estado/IHSS para una compra directa, sin intermediarios, ha sido también ejemplo del poder del mercado. AstraZeneca ha informado que NO pueden entregar en abril, sino hasta mayo".

"NO nos rendimos. A petición nuestra, Congreso Nacional aprobó reforma que permitirá actuar con mayor rapidez y en el marco de ley y comprar vacunas directamente de proveedores. Especialistas de Sesal (Secretaría de Salud) y Finanzas ya lograron acuerdos con varios laboratorios. Esta semana habrá buenas noticias", enfatizó el gobernante hondureño.

El Parlamento de Honduras aprobó este sábado una ley que autoriza a la Secretaría de Salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a acelerar la compra directa de vacunas contra la covid-19, la cual fue sancionada hoy por Hernández.

La ley tiene como fin acelerar el proceso de adquisición de la vacuna sin "tener que estar atado a Covax debido a los continuos cambios de fecha de entrega en que ha incurrido ese mecanismo internacional ante el cual el Gobierno realizó un reclamo formal".