González Laya replica a Maduro que España no se dedica a prácticas golpistas ni "condena a nadie por cantar"

Apunta también un aumento de "noticias falsas" sobre los DDHH en España desde el viaje de Borrell a Moscú



BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha replicado este lunes a los últimos ataques del régimen de Nicolás Maduro contra el Gobierno español que en España "no se condena a nadie por cantar", en alusión a la detención del rapero Pablo Hasél, ni el Gobierno se dedica a "prácticas golpistas" como ha sugerido el chavismo por el próximo viaje de González Laya a Colombia,



"El Gobierno de España no se dedica a actividades golpistas ni en Latinoamérica ni en ningún otro lugar del mundo", ha declarado González Laya en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar en una reunión con sus colegas europeos, al ser preguntada por los ataques recibidos desde Venezuela.



La jefa de la diplomacia española reaccionaba de este modo a las declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que la semana pasada acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de articular con el presidente colombiano, Iván Duque, "planes golpistas y desestabilizadores contra Venezuela desde Colombia".



González Laya ha rechazado estas palabras y subrayado que el viaje a Colombia responde a la voluntad de reconocer el esfuerzo que este país está asumiendo en la acogida de refugiados venezolanos, apoyar el Acuerdo de Paz y discutir sobre una posible visita de Duque a España en la segunda mitad de este año.



De este modo, ha añadido la ministra, cumple su voluntad de visitar Colombia ya desde el año pasado, cuando se vio obligada a aplazar el viaje debido a la crisis del coronavirus, y no a ninguna "práctica golpista".



Los ataques desde el 'chavismo' en los últimos días contra España también han usado las protestas en varias ciudades españolas por la encarcelación del rapero Pablo Hasél, tras una última condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.



"En España, a la gente no se le condena por cantar", ha zanjado la ministra, quien ha querido recordar en su comparecencia ante los medios que la entrada en prisión del rapero responde a la acumulación de condenas, ya que, además de la más reciente, sumaba otras por lesiones a un periodista y por agresión a un testigo de otro caso en el que era juzgado.



González Laya ha defendido así que España, "como en otros Estados miembro", está vigilante para que la libertad de expresión pueda ejercerse "en su máxima amplitud" pero sin que confunda el amparo de este derecho con el uso de la violencia.



La ministra española ha afirmado, además, que ninguno de sus colegas europeos le ha preguntado por la detención de Hasél y los disturbios que se repiten desde hace días en varias ciudades españolas.



CAMPAÑA DE DESINFORMCIÓN



Sin embargo, al descartar inquietud por parte de los socios europeos respecto a la situación en España, González Laya sí ha querido vincular la reflexión a un incremento en el flujo de informaciones falsas sobre España difundidas a raíz del reciente viaje del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, a Moscú, en donde el que fuera jefe de la diplomacia española escuchó cómo el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, usaba la causa del 'Procés' para poner en duda el Estado de derecho en la Unión Europea.



González Laya ha dicho que los Veintisiete son conscientes de los esfuerzos rusos por dividir a la Unión Europea, pero que de la reunión de ministros de Exteriores de este lunes en Bruselas se desprende un mensaje claro de unidad frente a los intentos de desestabilizar desde Moscú.



En este contexto, la ministra española ha sostenido que el centro europeo para la desinformación ha detectado un auge en el número de noticias falsas y desinformación que se ha generado en las redes sociales desde que Borrell viajara a Moscú, informaciones falsas en las que "a menudo aparecía España y sus supuestas violaciones de Derechos Humanos".



Un volumen "bastante grueso" de contenidos falseados, ha dicho la ministra, cuya lectura recomienda porque "da una idea de cuáles son las actividades para desestabilizar la UE a través de desinformación y noticias falsas".