Gayá cumplirá 250 partidos con el Valencia si juega en Getafe

Valencia, 22 feb (EFE).- El lateral izquierdo y capitán del Valencia, José Luis Gayá, cumplirá 250 encuentros oficiales con la camiseta del club valenciano si juega este sábado en Liga en la visita de su equipo al Getafe.

Además, se convertirá a sus 25 años y 8 meses, en el tercer jugador más joven de la historia del club en alcanzar esta cifra de encuentros por detrás de Miguel Tendillo, que los logró con 24 años, y Fernando Gómez, que los alcanzó poco después de cumplir los 25.

Gayá debutó en la temporada 2012-13 con el argentino Mauricio Pellegrino de entrenador en un encuentro copero ante el Llagostera y se ha afianzado con el paso de las campañas en el lateral izquierdo, posición en la que es titular desde la 2014-15.

De sus 249 encuentros con el Valencia, Gayà ha disputado 197 en la Liga, veintidós en la Copa del Rey, dieciocho en la Liga de Campeones, once en la Liga Europa y uno en la Supercopa de España, en los que ha marcado cinco tantos y ganado una Copa del Rey.

El futbolista de Pedreguer (Alicante), que este año se ha estrenado como primer capitán del equipo, vivió en la 2018-2019 su temporada con más encuentros disputados, ya que llegó a jugar 49 partidos, con un gol y tres asistencias y en la actual, aunque no ha marcado, ya suma cinco asistencias. Además, ha disputado doce encuentros con la selección española, con la que no conoce la derrota y para la que ha logrado dos tantos.