Fútbol/Selección.- Vilda: "Queremos sumar puntos para estar pronto en el 'Top 10' mundial"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha asegurado que el último partido en la fase de clasificación para la Eurocopa 2022 de este martes ante Polonia "no" es para nada "intrascendente", a pesar de haber conseguido ya el billete para Inglaterra, ya que quieren "poner el broche" a esta clasificación superando al único rival que ha conseguido quitarles puntos.



"Conozco a mis jugadoras, y lo que ellas me transmiten es que para nosotras el partido de mañana no es intrascendente. Las ganas y la ambición son máximas, teniendo en cuenta que el equipo que tenemos enfrente se está jugando la vida. Queremos acabar la clasificación ganando todos los partidos salvo el empate contra ellas, sin ningún gol más en contra. Queremos sumar puntos para estar pronto en el 'Top 10' mundial, que es donde esta selección se merece estar", declaró en rueda de prensa.



La goleada del pasado jueves ante Azerbaiyán en Bakú (0-13) confirmó la presencia de las españolas en la próxima cita continental, después de una fase de clasificación casi inmaculada en la que solo han cedido un empate y encajado un gol. "Se debe al buen hacer de las futbolistas y al trabajo diario que hacen en los entrenamientos. Estamos con las ganas e ilusión de demostrar cómo puede jugar esta selección. Tenemos el deber de, en cada partido y concentración, dar un paso adelante, y hasta ahora lo estamos haciendo", apuntó.



"Puede ser que con los resultados que se están consiguiendo parezca que tenga menos mérito de lo que tiene. Si no nos han conseguido meter goles ha sido porque se ha generado buen juego, un juego de presión, atractivo, de generar muchas ocasiones. Nos estamos encontrando rivales que nos defienden muy cerca de su portería, y es muy difícil conseguir goles. Tenemos ese reto cuando nos encontramos esas murallas, ir ladrillo a ladrillo. No nos tenemos que desesperar por encontrar el gol", continuó.



Ahora, España se enfrentará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas al único rival que ha conseguido sacarles puntos, con un empate sin goles. "Ellas se juegan clasificarse, no les vale el empate y nos tienen que ganar para entrar en ese 'playoff'. Eso te dice cómo van a venir de motivadas. Tenemos que estar preparadas para eso. Defiende muy bien, tiene jugadoras que juegan en la liga francesa, con varias compañeras de Irene -Paredes-, en la liga alemana... Tenemos un gran rival enfrente, una selección de gran entidad. Tenemos ganas de ganarles bien y de poner el broche a esta clasificación", afirmó.



"El partido en Polonia lo dominamos, generamos ocasiones, tuvimos incluso goles anulados y al final terminó en empate; lo normal era ganar el partido. Hemos mejorado, el equipo ha demostrado que está más rodado y tiene más confianza y que en el balón parado cada vez estamos más trabajadas. Tenemos potencial en ese tipo de jugadas y podemos hacer daño. Si mañana vemos a la selección española y el fútbol que es capaz de desarrollar, estoy convencido de que ganaremos el partido", añadió.



Vilda, que no quiso adelantar si habrá rotaciones, explicó que todas sus futbolistas están "preparadas" para jugar este martes. "La palabra equipo está por encima de todo. Está habiendo muy buenas actuaciones, pero es gracias al buen hacer de todas las demás. Son las 24 jugadoras las que ganan, las asisten, las que marcan goles, las que paran un penalti... Cada vez somos mejores", subrayó.



Por último, reconoció que es "una buena noticia" que la Eurocopa se juegue finalmente "el verano siguiente" debido a la pandemia de coronavirus. "Vamos a tener más tiempo de preparación y, si todo va bien y la pandemia lo permite, tendremos más ambiente en esa Eurocopa. La queremos vivir al 100% en un país como Inglaterra, estamos ilusionadísimos de jugar en esos estadios. A partir de septiembre, cada cosa que pase cuenta. Tenemos un cuerpo técnico extenso que está pendiente de todo lo que sucede cada día para tomar en su momento las decisiones más justas", concluyó.