Fútbol/Champions.- Simeone: "La eliminatoria está al 50% porque somos dos equipos muy buenos"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha valorado que la eliminatoria frente al Chelsea "está al 50 por ciento para cada uno" ya que son "dos equipos muy buenos", al tiempo que ha avisado de la mejoría del equipo inglés desde la llegada al banquillo de "un gran entrenador" como Thomas Tuchel.



"La eliminatoria está al 50 por ciento para cada uno porque somos dos equipos muy buenos (...) El Chelsea es un club muy poderoso económicamente que año tras año trae jugadores importantes. Este año ha sido una inversión muy fuerte por jugadores jóvenes y muy buenos. Cuando vieron que el equipo no respondía como pretendían buscaron un cambio por un gran entrenador y desde su llegada han mejorado sus números", analizó Simeone ante la prensa.



En este sentido, avisó de que se miden con "un equipo muy bueno". "Ya solo viendo sus tres porteros, sus delanteros, tienen muchos recambio, muchos futbolistas que podrían jugar de titulares en cualquier equipo de Europa. La plantilla que han formado habla por sí sola, son un equipo muy poderoso", indicó.



Respecto a la celebración del partido de este martes en Bucarest, el argentino restó importancia a esta circunstancia excepcional. "Nos ocupamos del partido, no de gastarnos en cosas que no podemos resolver. En este mundo de hoy hay muchas dificultades para muchos trabajadores de distintos sectores y nosotros tenemos la oportunidad de jugar donde sea. Nos encanta el fútbol e intentaremos resolver el partido con la cabeza puesta en lo que tenemos que hacer nosotros, que es lo más importante", dijo.



Respecto a la última derrota de su equipo ante el Levante, reconoció que en el primer tiempo su equipo "no hizo un buen partido", pero que en el segundo "reaccionó muy bien". "Eso es lo que veo positivo del último partido", subrayó, antes de referirse a dos jugadores que apuntan a la titularidad este martes.



"La presencia de Luis (Suárez) nos da jerarquía y confianza, y evidentemente atrae mucha atención del equipo rival porque la historia acompaña a un futbolista que es muy fuerte en su don del gol", comentó el 'Cholo' sobre el uruaguayo.



En cuanto a Marcos Llorente, reconoció que les "da mucho en todos lados". "Cuando juega unos metros más arriba participa más en jugadas ofensivas, pero de los futbolistas que tenemos hoy es el que mejor ocupa ese lugar en la derecha. Ricard también tiene la posibilidad de ayudarnos y hasta mañana podemos pensar en la elección de lo que creemos mejor para el partido", desgranó.