Fútbol/Champions.- Savic: "Todos debemos mejorar en defensa, primero los defensas y luego todo el equipo"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El defensa montenegrino del Atlético de Madrid, Stefan Savic, ha reconocido que "todos" los jugadores están obligados a mejorar en labores defensivas, "primero los defensas y luego todo el equipo", para afrontar con garantías la eliminatoria frente al Chelsea en la Liga de Campeones.



"Yo ya estoy acostumbrado al sistema de tres centrales porque ya jugaba así en la Fiorentina. La fortaleza de este equipo es que puede jugar varios sistemas durante el partido, también depende del adversario. Últimamente nos están haciendo goles y somos conscientes de que debemos mejorar en la fase defensiva, primero nosotros, los defensas, y luego todo el equipo", arengó Savic en rueda de prensa.



El zaguero, que vuelve al equipo tras no jugar por sanción ante el Levante, explicó que afrontan esta eliminatoria "con mucha ilusión". "La Champions es una competición muy linda y estamos contentos de poder jugarla cada año. El equipo tiene ilusión y no pensamos más allá del partido de mañana porque nos espera un adversario muy fuerte que ha cambio de entrenador y ahora tiene más continuidad en el juego", avisó sobre el Chelsea.



En cuanto a la celebración del partido en Bucarest, se alineó con su entrenador Diego Simeone y restó importancia a este hecho. "No hay que gastar tiempo ni energía en cosas donde no tenemos influencia. Lo importante es salir al campo y tratar de resolver el partido de la mejor manera posible", transmitió.



Por último, el balcánico no quiso comentar los malos resultados europeos de Barcelona y Sevilla la semana pasada y si eso implica que el fútbol español esté en recesión. "Todo el mundo puede tener una opinión, pero nos centramos en nuestro partido. Va a ser difícil porque es un equipo fuerte con mucho talento. Tenemos un partido difícil y el equipo está listo", finalizó.