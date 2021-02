Fútbol.- Kroos, sobre Alaba: "Si eres titular en el Bayern tienes la calidad para jugar en el Real Madrid"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, no sabe en qué equipo recalará el austriaco David Alaba, que pondrá fin a su etapa en el Bayern Múnich al final de esta temporada, pero sí tiene claro que un futbolista que es titular habitual en el conjunto bávaro "tiene la calidad para jugar" en el equipo madridista.



"Si eres un titular habitual en el Bayern, indudablemente tienes la calidad deportiva para jugar en el Real Madrid. Eso está claro, pero veremos qué pasará al final", expresó Kroos en una entrevista a 'Sky Sports Alemania' sobre el futuro de Alaba, al que las informaciones sitúan en el 13 veces campeón de Europa.



El internacional recordó que no ha jugado con el defensa "desde hace casi siete años" y que le resulta "un poco difícil decir cómo y qué piensa". Ya leí su nombre relacionado con el Real Madrid, pero no tengo ninguna información al respecto ahora", sentenció.



En este sentido, Kroos subrayó que en el equipo merengue "necesitas calidad" y que aunque estés bien "físicamente", también hace falta que "tu cabeza puede manejar muchas situaciones". "Se necesita algo más que calidad", advirtió.