Fútbol.- El Borussia Dortmund se disculpa después de que sus aficionados incumpliesen el protocolo anti-COVID

DORTMUND (ALEMANIA), 22 (dpa/EP)



El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha anunciado que el club aceptará la sanción que le imponga la Liga de Fútbol Alemana (DFL) después de que sus aficionados incumpliesen el protocolo para la prevención del coronavirus al saludar al equipo en su vuelta tras la victoria en el derbi del Ruhr ante el Schalke 04 este sábado.



"Trabajaremos en el caso y trabajaremos con la policía y todos los involucrados para asegurar que algo como esto no vuelva a suceder. Como Borussia Dortmund, tenemos una gran responsabilidad. Nos disculpamos sinceramente", dijo Watzke a Sport1.



El Dortmund, rival del Sevilla FC en la Liga de Campeones y que este sábado se impuso por 0-4, explicó que alrededor de 150-200 aficionados vitorearon al equipo fuera del campo de entrenamiento, algunos de los cuales no llevaban mascarillas ni seguían las pautas de distanciamiento social. Los jugadores celebraron el triunfo con los aficionados, sin salir del autobús, y algunos incluso lo grabaron.



Watzke defendió la reacción de sus jugadores. "Imaginaos al equipo volviendo a casa después del triunfo, los aficionados fuera vitoreando y nuestros jugadores sentados como figuras de cera dentro del autobús sin expresiones faciales ni gestos. Ese tampoco es el camino. Sin embargo, todos tenemos que obedecer las reglas", señaló.



"Es importante, sin embargo, y me gustaría enfatizar esto nuevamente, que ningún jugador se bajó del autobús y celebró con los aficionados", recalcó Watzke.