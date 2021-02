Filipe Luis: "Los mensajes de Simeone eran estresantes"

El exdefensa brasileño del Atlético de Madrid Filipe Luis. EFE/ Sebastián Mariscal/Archivo

Londres, 22 feb (EFE).- Filipe Luis, exjugador del Chelsea y del Atlético de Madrid, reconoció que recibir mensajes de Diego Simeone cuando era jugador rojiblanco era "estresante".

El brasileño concedió una entrevista al 'Daily Mail' previa a la disputa de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Atlético y admitió que ahora cuando recibe mensajes del entrenador los ve como un amigo, pero que antes eran "estresantes".

Sin embargo, Filipe Luis reconoce que fue uno de esos mensajes el que le llevó a dejar el Chelsea y volver al Atlético.

"Simeone me dijo 'vuelve, vamos a ganar de nuevo y necesito un lateral como tú. Lo hice y me dijo '¿ves? solo juegas bien para mí'. Sacó lo mejor de mí. Conocía cada recoveco de mi cerebro".

Filipe Luis también aseguró que no es fácil jugar para Simeone porque "no tiene corazón".

"Nunca se dice a sí mismo "oh qué pena, pobre jugador, tengo que hacer esto o lo otro". No. Todo lo que decida será para ganar", apuntó el brasileño.

"Cuando llegó al equipo en 2011 el Atlético estaba cuatro puntos por encima del descenso y los hizo campeones de la Europa League esa misma temporada. Ese éxito tiene un nombre: Diego Simeone".