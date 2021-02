Estadounidense Homa vence a Finau y conquista el PGA Genesis Invitational

El estadounidense Max Homa ganó este domingo en playoffs a su compatriota Tony Finau para capturar el Genesis Invitational del PGA Tour, tras finalizar empatados la ronda final del torneo californiano.

Finau falló un putt de par desde apenas 10 pies en el par 3 del hoyo 14 en Riviera Country Club para darle a Homa la posibilidad de llevarse una segunda corona de su carrera después del Campeonato de Wells Fargo del 2019.

"He estado viendo este torneo toda mi vida. Por eso me enamoré del golf", dijo un emocionado Homa, que creció en las cercanías de Burbank (California). "No pensé que se sentiría así (...) Espero que esto sea solo el comienzo".

El estadounidense, de 30 años, terminó la jornada con 66 golpes (-5) sin bogey para terminar 72 hoyos al mismo nivel que su compatriota Finau, quien entregó un cartón con 64, para un total de ambos de 272 (-12) en el evento organizado por Tiger Woods.

Homa estuvo entre los 23 jugadores que tuvieron que terminar su tercera ronda el domingo por la mañana después de que los fuertes vientos del sábado complicaran el desarrollo del juego durante casi cuatro horas. En 25 hoyos totales el domingo, nunca hizo un bogey.

"Lo logré. Estoy muy orgulloso", dijo. "Jugando como Tiger hoy", añadió jocosamente.

El español Jon Rahm, segundo del escalafón mundial, concluyó en el quinto puesto con otros dos jugadores, al entregar tarjeta con 66 también, para totalizar 277 (-7).

El chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz lo hicieron empatados en el lugar 43 con 285 impactos (+1).

En tanto, el español Sergio García, el también colombiano Camilo Villegas, el argentino Emiliano Grillo y los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz no pasaron el corte del segundo día.

- Resultado final del torneo Genesis Invitational del PGA Tour (Par-71):

1. Max Homa (USA) ** 272 (66-70-70-66)

. Tony Finau (USA) 272 (71-67-70-64)

3. Sam Burns (USA) 273 (64-66-74-69)

4. Cameron Smith (AUS) 275 (69-68-71-67)

5. Jon Rahm (ESP) 277 (70-69-72-66)

. Viktor Hovland (NOR) 277 (71-69-70-67)

. Matthew Fitzpatrick (ENG) 277 (66-71-69-71)

8. Francesco Molinari (ITA) 278 (68-73-70-67)

. Wyndham Clark (USA) 278 (67-69-73-69)

. Matt Jones (AUS) 278 (67-72-69-70)

. Dustin Johnson (USA) 278 (68-67-71-72)

...

43. Joaquín Niemann (CHI) 285 (67-68-78-72)

. Sebastián Muñoz (COL) 285 (68-71-76-70)

** (ganó en playoffs)

