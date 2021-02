Estados Unidos.- Niños saharauis en Tinduf piden a Biden que dé marcha atrás en el reconocimiento del Sáhara como marroquí

22/02/2021 Una niña refugiada saharaui firma una carta dirigida a Joe Biden POLÍTICA ESCRITORES POR EL SÁHARA BUBISHER



Invitan al presidente estadounidense a visitar los campamentos de refugiados y confían en que ponga fin a la guerra



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Más de 200 niños que viven en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf han enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que expresan su confianza en que este revierta la decisión de Donald Trump de declarar como marroquí el Sáhara Occidental y le invitan a que les visite.



La iniciativa de enviar la carta ha surgido de los propios niños y sus monitores y bibliotecarios en las bibliotecas de los campamentos de Tinduf, según explica Gonzalo Moure, escritor y miembro de Escritores por el Sáhara Bubisher. Dicha asociación sin ánimo de lucro construye y mantiene bibliotecas y bibliobuses en los campamentos de refugiados saharauis.



"Hola Joe, ¿qué tal está usted? ¿Cómo está su familia?", le preguntan los niños en el arranque de su carta, en la que dicen que confían en que "no sea como el presidente que estaba antes y diga que el Sáhara no es de Marruecos, porque es la verdad".



"Somos pobres porque no tenemos tierra y Donald Trump rompió nuestro sueño", lamentan los niños refugiados, que reconocen que ahora tienen "esperanza" en Biden y aseguran estar "cansados del exilio" en el que sus familias viven desde hace 45 años.



"Queremos vivir en nuestra tierra y queremos vivir en paz como los otros países, que no haya más guerra en el mundo y menos aquí", prosiguen, al tiempo que recalcan que nunca renunciarán a su deseo de volver al Sáhara Occidental "porque es nuestra sangre".



Asimismo, denuncian que aunque ellos están bien, "muchos de nuestros padres y hermanos se han tenido que ir a la guerra", en aparente alusión al recrudecimiento de la tensión entre el Frente Polisario y el Ejército marroquí desde el pasado mes de noviembre, y acusan a Marruecos de estar "encarcelando, pegando y matando" a los saharauis.



BIDEN PUEDE PARAR "ESTA LOCURA"



"Usted puede ser la persona que pare esta locura y no dejar que todos estos años que hemos estado respetando la paz y esperando el referéndum no sirvan de nada", advierten los niños a Biden, en referencia al pendiente referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.



"Le escribimos esta carta para pedir su apoyo, que por favor nos ayude a volver a nuestra tierra, porque queremos pasear por sus calles, ver las estrellas desde su cielo y envejecer en ella", le explican los niños saharauis al presidente estadounidense, y añaden: "No queremos que nos pase lo que les pasó a nuestros abuelos, que murieron deseando ser enterrados en ella".



Los niños confían en que su misiva llegue a manos de Biden y aseguran esperar su respuesta "muy impacientes" puesto que consideran que "puede ser el fin de la guerra" y que ellos por fin puedan "ser libres, dejar de ser refugiados, votar independencia y volver a nuestra tierra".



Por último, aprovechan para invitar a Biden a que visite los campamentos de refugiados de Tinduf y pueda hablar con sus abuelos "mientras se toma los tres tés que son tradicionales y para que vea que somos un pueblo pacífico que solo quiere volver a su tierra en libertad".