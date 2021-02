España registra la incidencia más baja del año con 252 casos

Detalle de la infografía de la Agencia EFE disponible en http://www.efeservicios.com. EFE

Madrid, 22 feb (EFE).- La incidencia de la covid-19 en España continuó descendiendo desde el viernes y se sitúa en 252,19 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, según el balance oficial de este lunes, que indica también que este fin de semana se registraron 535 nuevas muertes y 20.849 contagios.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Ministerio español de Sanidad, el total de fallecidos en España asciende a 67.636, y los casos confirmados suben a 3.153.971 desde que empezó la pandemia.

La última actualización de datos del Ministerio señala además que la presión en las UCI es de una media del 33,02 % y el total de pacientes hospitalizados desde el pasado viernes en España por la covid es de 15.208.

"Son datos que obviamente muestran una tendencia descendente clara en las últimas semanas a nivel nacional, pero seguimos estando en incidencias altas que no nos pueden permitir relajar las medidas de control", advirtió en rueda de prensa el epidemiólogo español Fernando Simón, portavoz sanitario para la pandemia.

Simón recordó que los hospitales, y en particular las UCI españolas están en un nivel muy alto y una nueva oleada ascendente del virus supondría un "grave revés" para el sistema asistencial español "que no creo que estemos en condiciones de soportar".

CUATRO NUEVAS VARIANTES EN ESTUDIO

El Ministerio español de Sanidad sigue considerando las variantes británica, sudafricana y brasileña de la Covid-19 como las más importantes del coronavirus, pero ha puesto el foco en otras cuatro que "están suscitando un interés creciente": otras dos del Reino Unido, la californiana y la de Río de Janeiro.

De acuerdo a un informe actualizado de la situación epidemiológica en el país, en España se han detectado 11 casos de la variante P.2 (Río de Janeiro), dos de ellos en viajeros diagnosticados en Madrid y los otros nueve en las Islas Canarias de los que aún "no se dispone de datos epidemiológicos".

También se ha detectado otro caso de la variante B.1.525 (Reino Unido), mientras que todavía no se ha observado ningún caso de la de Bristol y la californiana.

Simón explicó que la más común es la británica B1.1.7, la primera conocida en España, de la que hay 898 casos notificados oficialmente, aunque podría haber más por los fallos en las pruebas que no la detectan.

El epidemiólogo aseguró que la evolución de la vacunación sigue yendo bien y que cada vez hay más evidencias de que los vacunados tienen menos posibilidades claras de contraer la enfermedad.

Según datos del Ministerio de Sanidad, las dosis inoculadas en España contra la covid-19 superaron este lunes la cifra de 3 millones (3.090.351), mientras que las personas inmunizadas con la pauta completa de la vacuna asciende a 1.197.061.

Después de vacunar en una primera fase a los ancianos en residencias, a sus cuidadores, y a los sanitarios que trabajan en primera línea, la mayoría del país ha iniciado ya la inmunización de los mayores de 80 años y las personas dependientes.