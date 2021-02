Espacio.- La NASA publica la primera grabación de sonido de la superficie marciana

22/02/2021 El rover de la NASA 'Perseverance' en Marte POLITICA NASA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La agencia espacial estadounidense (NASA) ha publicado este lunes un nuevo vídeo grabado por el rover 'Perserverance' en Marte y además la primera grabación sonora realizada en la superficie marciana.



El vídeo titulado 'Cómo aterrizar en Marte' muestra por primera vez el proceso de aterrizaje de una nave en Marte desde la perspectiva de la propia 'Perseverance', que llegó el pasado jueves a la superficie del Planeta Rojo.



La grabación comienza 230 segundos después del ingreso en la atmósfera marciana, con la apertura del paracaídas a unos 11 kilómetros de la superficie, y termina con el rover tocando finalmente la superficie del planeta.



Un micrófono del rover recoje además una grabación de la brisa marciana y los ruidos derivados de los movimientos del 'Perseverance' ya sobre la superficie. Durante el descenso no se grabaron "datos útiles", según la nasa, pero el micrófono no resultó dañado y pudo grabar sonido posteriormente.



"Ahora que habéis visto Marte, escuchadlo. Coged unos auriculares y escuchad los primeros sonidos capturados por uno de mis micrófonos", explica la cuenta en Twitter del 'Perseverance'.



"Es lo más parecido a vivir un aterrizaje en Marte sin ponerte un traje de presurización", ha explicado un responsable de la NASA, Thomas Zurbuchen. "Su visionado debería ser obligatorio para las y los jóvenes que quieran explorar otros mundos y construir las naves que los llevarán allí", ha añadido.



Hasta ahora las misiones a Marte habían generado vídeos que no eran más que imágenes consecutivas, pero el 'Perseverance' tiene 23 cámaras, algunas de ellas de gran calidad para la grabación de vídeo, con zoom y registro de color.