Empresarios mexicanos ven "apertura y recuperación" en reunión con Fernández

México, 22 feb (EFE).- Empresarios mexicanos destacaron la "recuperación" de la economía argentina y la "apertura" del presidente Alberto Fernández tras su reunión este lunes en un hotel de Ciudad de México, donde el mandatario argentino tuvo su primer evento en su visita oficial al país.

"No hablamos del pasado, hablamos del futuro. Esta es una economía que se está abriendo, vimos una recuperación en Argentina, todos lo externamos, en los últimos tres meses", declaró tras el encuentro Armando Torrado, director para Suramérica del conglomerado mexicano de restaurantes Alsea.

En la reunión privada, sin acceso a los medios, estuvieron representantes de diversas empresas y ramas de la industria mexicana, como Alfa, Kaluz, Coppel, Mabe, Rotoplas, Arca Continental, Ternium, Bimbo, Coca-Cola Femsa, Cinépolis y América Móvil.

El mandatario argentino, quien arribó esta madrugada a Ciudad de México, estuvo acompañado de los ministros Martín Guzmán, de Economía, y Felipe Solá, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

"Te da confianza, no hay como que las tres personas que manejan el gabinete hablen y te digan qué está pasando y te vean la cara. No nos prometió absolutamente nada, nos dijo 'oye, vamos a hacer lo mejor y estamos haciendo lo propio, pero sin promesas que no podamos cumplir'", relató Torrado.

La relación comercial entre México y Argentina se rige por el Acuerdo de Complementación Económica N°6 (ACE 6) y el Acuerdo de Complementación Económica N°55 (ACE 55), según la Secretaría mexicana de Economía (SE).

Aunque son la segunda y tercera economía más grande de Latinoamérica, Argentina es el 29° socio comercial de la economía mexicana, mientras que México se posicionó en el 10° lugar del comercio argentino.

El comercio bilateral en 2019 fue de 1.562,5 millones de dólares, una disminución anual de 25 %, revelan los últimos datos de la Secretaría de Economía.

Por otro lado, Argentina es el 10° inversionista en México y el 1° de la región de América Latina, según Economía, que destaca que en el país suramericano hay al menos 35 grandes empresas mexicanas.

Los empresarios mexicanos coincidieron en los problemas persistentes de la economía argentina, como la inflación cercana al 40 %, candados a la exportación e importación, y el control de precios.

Aun así, la "reunión con el presidente Fernández fue muy buena, muy cordial y muy agradable", sostuvo Máximo Vedoya, director de la siderúrgica Ternium y presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

"El presidente escuchó a todos los empresarios mexicanos, sus dudas. Contó el ministro Guzmán cómo Argentina estaba recuperando su economía y fue un diálogo entre empresarios y el presidente muy cordial y muy ameno, y creo que muy bueno para todos porque todos nos hemos ido muy contentos", aseguró.

Aunque Efe intentó acceder a una declaración de la Presidencia de Argentina, los funcionarios argumentaron que la reunión era privada.

El presidente argentino salió escoltado del hotel, sin hablar con la prensa, en un convoy rumbo a los laboratorios de Liomont en los que se envasa la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que México y Argentina producen para el resto de América Latina.

Férnandez tiene programados eventos públicos para el martes, como asistir a la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, una sesión solemne en el Senado y más reuniones con empresarios, incluyendo el magnate Carlos Slim.