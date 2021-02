El Real Madrid le tiene tomada la medida a los equipos italianos

El defensa italiano de la Juventus, Mattia De Sciglio (i), pelea un balón con el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo (d), durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Juventus jugaron el 11 de abril de 2018 en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 22 feb (EFE).- El Real Madrid, que este miércoles visitará al Atalanta de Bérgamo en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, le tiene tomada la medida a los equipos italianos en los últimos tiempos.

El cuadro blanco ha ganado diez de los once últimos encuentros de la Liga de Campeones, salvo la derrota por 1-3 en la vuelta de cuartos de final ante el Juventus que no le impidió acceder a la final 2017/18 de Cardiff, ya que en la ida había vencido por 0-3.

De hecho, ha ganado sus cinco últimos encuentros. No pierde en Italia desde el 5 de mayo de 2015 también ante el Juventus en las semifinales, en las que Álvaro Morata y el argentino Carlos Tévez superaron la diana del portugués Cristiano Ronaldo para firmar el 2-1.

Ese resultado, junto al empate a uno de la vuelta en el Santiago Bernabéu, con goles de Cristiano, de penalti, y Morata, significó la última eliminación del Real Madrid ante un equipo italiano.

Desde entonces, ha ganado en Roma dos veces por 0-2, en la ida de octavos y en la fase de grupos, en Nápoles en la vuelta de octavos (1-3), en Turín en aquel 0-3 con doblete de Cristiano, y en Milán al Inter esta misma temporada en la fase de grupos (0-2), con un tanto de penalti del belga Eden Hazard y otro en propia meta del marroquí Achraf Hakimi.

El de este miércoles será el primer encuentro del Real Madrid con el Atalanta, que ya el pasado año eliminó al Valencia. El conjunto de Zidane intentará mantener la tendencia de éxitos ante los conjuntos italianos. El balance ha pasado a ser positivo, con 76 encuentros disputados (en competiciones oficiales), 39 victorias, once empates y 26 derrotas, 122 goles a favor y 93 en contra.

Últimos 11 partidos del Real Madrid ante equipos italianos:

25.11.20 Fase grupos Inter 0 - Real Madrid 2 (Hazard pen, y Achraf pp)

03.11.20 Fase grupos Real Madrid 3 - Inter 2 (Benzema, Ramos, Rodrygo; Lautaro, Perisic)

27.11.18 Fase grupos Roma 0 - Real Madrid 2 (Bale y Lucas Vázquez)

19.09.18 Gase grupos Real Madrid 3 - Roma 0 (Isco, Bale y Mariano)

11.04.18 Cuartos Real Madrid 1 - Juventus 3 (Cristiano p; Manzukic 2 y Matuidi)

03.04.18 Cuartos Juventus 0 - Real Madrid 3 (Cristiano, 2, y Marcelo)

03.06.17 Final Juventus 1 - Real Madrid 4 (Mandzukic; Cristiano 2, Casemiro, Asensio)

07.03.17 Octavos Nápoles 1 - Real Madrid 3 (Ramos, Mertens pp y Morata)

15.02.17 Octavos Real Madrid 3 - Nápoles 1 (Benzema, Kroos, Casemiro; Insigne)

08.03.16 Octavos Real Madrid 2 - Roma (Cristiano, James Rodríguez)

17.02.16 Octavos Roma 0 - Real Madrid 2 (Cristiano y Jesé)