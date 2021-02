El Nasdaq y el S&P 500 caen por el alza de los retornos de los bonos Tesoro

(Actualiza al cierre, cambia redacción y firma de autora; agrega procedencia)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 22 feb (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja el lunes, ya que la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las perspectivas de aumento de la inflación suscitaron preocupaciones sobre la valoración de las acciones, lo que afectó a los títulos de las empresas de alto crecimiento.

* El Promedio Industrial Dow Jones cerró con un alza, impulsado por la subida de las acciones de Walt Disney Co .

* La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió el lunes hasta un 1,37%. Desde principios de febrero, los rendimientos a 10 años han subido unos 26 puntos básicos, camino a su mayor ganancia mensual en tres años.

* Aun así, algunos analistas señalaron que el retroceso de las acciones era esperado tras un vertiginoso repunte este año y en 2020.

* "Se trata de un pequeño retroceso, principalmente porque las acciones se han sobrecalentado un poco y hay algunas preocupaciones por ahí de que la gente esté haciendo una tormenta en un vaso de agua", dijo Brian Reynolds, estratega jefe de mercado de Reynolds Strategy.

* Reynolds mencionó la preocupación por el aumento de los rendimientos, pero señaló que los retornos de los bonos basura alcanzaron mínimos históricos la semana pasada, lo que sugiere que los inversores han pasado de la seguridad de los bonos del Tesoro al riesgo de las empresas.

* "Eso es alcista para las acciones", añadió.

* El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto hablar ante la Comisión de Banca del Senado el martes, y se espera que los inversores estén atentos a cualquier posible cambio en la perspectiva moderada del banco central.

* "Lo que los inversores están tratando de averiguar (...) es qué significa esto (el aumento de los rendimientos del Tesoro) desde la perspectiva de la inflación. Debido a eso, hay un poco de inquietud en el mercado ahora mismo", dijo Lindsey Bell, estratega jefe de inversiones de Ally Invest.

* Las acciones de Apple Inc, Microsoft Corp , Alphabet Inc, Tesla Inc y Amazon.com Inc reanudaron su caída de la semana anterior.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 27,37 puntos, o un 0,09%, a 31.521,69 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 30,21 puntos, o un 0,77%, a 3.876,5 unidades. El Nasdaq Composite cayó 341,42 puntos, o un 2,46%, a 13.533,05 unidades.

* El S&P 500 lleva cinco sesiones consecutivas de descensos, su racha negativa más larga en un año. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York, Editado en español por Janisse Huambachano y Rodrigo Charme)