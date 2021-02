El dúo francés Daft Punk anuncia su separación

El dúo francés de música electrónica Daft Punk, reconocibles por sus cascos de robot que ocultan sus rostros, anunció este lunes su separación después de casi tres décadas de existencia, mediante un video colgado en Youtube titulado "Epílogo".

La información fue confirmada por mail a la AFP por su histórica portavoz Kathryn Frazier.

El grupo, integrado por Thomas Bangalter, de 46 años, y Guy-Manuel de Homem-Christo, de 47, colgó un video con escenas de su filme "Electroma" y en el que ambos caminan en el desierto. Al final, uno de ellos acciona un detonador en la espalda del otro, que tras una cuenta atrás de 60 segundos, acaba saltando por los aires. En la imagen, se lee "1993-2021".

De esta manera y sin previo aviso, uno de los grupos más importantes de música electrónica y símbolo de la "French Touch" puso fin a su exitosa colaboración, recompensada a lo largo de las décadas con seis premios Grammy.

Sin embargo, hacía ya 14 años que el dúo parisino no daba conciertos, limitando sus contadas actuaciones a ceremonias en televisión, como la gala de los Grammy.

Daft Punk, cuyos miembros se conocieron en la escuela de secundaria, se estrenó en 1997 con el álbum "Homework" y en sus inicios conquistó las pistas de baile con temas como "Around the world" y "Da Funk".

En 2001, el dúo francés lanzó "Discovery", un álbum todavía más popular con canciones como "One more time" y "Harder, better, faster, stronger".

- "Humanos después de todo" -

Cuatro años más tarde, decepcionarían a su público con otro álbum más sombrío, "Human After All" (Humanos después de todo).

Sin embargo, volvieron con más fuerza hasta el punto de que su mayor éxito fue el "single" "Get lucky", de 2013, interpretado junto a Pharrell Williams y del que se vendieron millones de copias en todo el mundo. El tema ganó además dos premios Grammy.

Sus cascos de robot, que aparecieron por primera vez en el video de "Around the world", alimentaron su aura misteriosa, una forma de protegerse de su propia popularidad y a la vez de alimentar la curiosidad de sus fans.

En un documental emitido por la cadena británica BBC en 2015, Bangalter declaró: "Tenemos un día a día que es mucho más normal (...) que las vidas de artistas que gozan de la misma popularidad, pero que deben dar más importancia a ser reconocidos físicamente".

En los últimos años, el dúo parisino se había limitado a colaborar con el canadiense The Weeknd para el lanzamiento de dos canciones "Starboy" y "I Feel It Coming", antes de producir el tema "Overnight" del grupo australiano Parcels.

En conjunto, las ventas mundiales de Daft Punk se elevan a 12 millones de copias.

