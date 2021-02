El comisionado de Paz insiste en que Maduro ampara a grupos armados de Colombia

En la imagen, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Bogotá, 22 feb (EFE).- El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, insistió este lunes en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es cómplice de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC, y lo acusó de ser un enemigo de la implementación de la paz.

"La presencia del ELN y la presencia de las disidencias de las FARC en Venezuela está más que comprobada", aseguró Ceballos al tiempo que agregó que "el Gobierno de Nicolás Maduro es cómplice de los grupos armados organizados que afectan con todos sus terribles delitos al pueblo colombiano".

El alto funcionario dijo además que estos grupos siguen reclutando, secuestrando e instalando minas antipersonal en Colombia para luego huir a territorio venezolano.

"Nicolás Maduro y su dictadura se están convirtiendo en los peores enemigos de la implementación de la paz en Colombia y por eso este tipo de denuncias no deben parar nunca, deben continuar", aseguró.

Agregó que si alguien pretende "desde la dictadura de Maduro decir que no se apoya a los grupos armados organizados que causan crimen y dolor en nuestro país, está mintiendo".

"Hay que decirle la verdad a los colombianos y al mundo entero: el régimen de Nicolás Maduro ampara a los enemigos de la paz en Colombia", avanzó.

RELACIONES ROTAS

Mientras las autoridades colombianas han denunciado que los líderes del ELN y de las disidencias de las FARC están en el país petrolero, Venezuela ha acusado a Colombia de albergar en su territorio campamentos de exmilitares, así como de promover la organización de atentados, incluido uno contra Maduro.

Maduro rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019 a raíz del fallido intento del jefe de la oposición, Juan Guaidó, de ingresar desde la ciudad colombiana de Cúcuta con una caravana de ayuda humanitaria.

Desde entonces la tormentosa relación entre los dos países, que se había deteriorado en 2015 por la expulsión de Venezuela de miles de colombianos, quedó en punto muerto y hasta hoy no existe contacto entre los gobiernos de Maduro y del presidente colombiano, Iván Duque.

CASI 12.000 VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL

El comisionado hizo estas declaraciones durante el "Diálogo Nacional Fortaleciendo la Participación e Inclusión de las Víctimas de Minas Antipersonal y Municiones sin Explosionar", en el que participaron 14 organizaciones de víctimas de estos artefactos.

Ceballos hizo un balance sobre las víctimas de minas antipersonal desde 1990 hasta hoy y aseguró que en el país 11.994 personas han sido afectadas por estos artefactos, de los cuales 4.766 son civiles y 7.228 son de la fuerza pública.

"Nuestro Gobierno ha entregado 154 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, eso significa cerca del 40 % del total de municipios entregados en la historia de Colombia", dijo.