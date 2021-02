EEUU.- El Supremo rechaza un recurso de Trump para blindar sus declaraciones fiscales

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo estadounidense ha informado este lunes de que desestima la petición planteada por el expresidente Donald Trump para evitar que se investiguen sus declaraciones fiscales por parte de un tribunal neoyorquino.



La decisión ha sido publicada sin comentarios ni votos contrarios en respuesta al recurso de amparo de los abogados del exmandatario presentado en octubre tras varios reveses en los instancias inferiores.



"El trabajo continúa", ha anunciado tras conocerse la noticia el fiscal del distrito de Manhattan encargado de la investigación, Cyrus Vance Jr.



Trump tiene varios frentes judiciales abiertos, pero uno de los más importantes es el la investigación por fraude que está desarrollando el estado de Nueva York sobre los negocios del magnate norteamericano, sin relación alguna con las decisiones tomadas desde su llegada al poder en 2016.



Concretamente, la Fiscalía de Nueva York examina posibles delitos vinculados a la Organización Trump, el conglomerado empresarial que fundó Trump, sospechoso de falsificación registros, fraude fiscal o fraude en los seguros.



En ese contexto, Vance ha solicitado acceso a los registros de la empresa de contabilidad de Trump Mazars USA y las declaraciones fiscales del propio Trump de los últimos ocho años.



Fue también en Nueva York donde el anterior abogado de Trump, Michael Cohen, llegó a declararse culpable por incumplir la normativa de campaña, fraude bancario y fraude fiscal al reconocer que pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que no revelase públicamente un 'affaire' en el que la aludida incluye a Trump. Los documentos judiciales citan como conspirador al "individuo 1", que fue "candidato con éxito a la Presidencia" de Estados Unidos. También se realizaron pagos a otra segunda mujer a cambio de su silencio sobre sus relaciones con Trump.



Por otra parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, investiga cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización Trump y su intento fallido de comprar el equipo de rugby de los Buffalo Bills. Las pesquisas son en este caso civiles, no penales, pero no se descarta que puedan derivarse a la otra vía si surgen indicios.