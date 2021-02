"Doble moral", la acusación al MAS por investigar a encuestadoras en Bolivia

Fotografía de varias personas frente a una pantalla gigante de publicidad electoral, el 4 de febrero de 2021, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz

La Paz, 22 feb (EFE).- Comunidad Ciudadana y Creemos, las principales organizaciones de oposición en el Parlamento de Bolivia, han acusado este lunes al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de "doble Moral" y de actuar a conveniencia por impulsar una investigación hacia las encuestadoras que lanzan datos "que no coinciden con la realidad".

Las tensiones por los sondeos de cara a los comicios subnacionales del próximo 7 de marzo han abierto un nuevo escenario, esta vez el parlamentario, donde se debe designar una comisión especial y se ha abierto la posibilidad de hacer una reforma a la ley electoral en lo que concierne a las empresas de dados electorales.

Las cifras han abierto una disputa intensa en las codiciadas plazas departamentales del eje central del país Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, junto a las cuatro mayores ciudades del país donde los candidatos del MAS aparecen con menos preferencia ante aquellos que representan a una oposición dispersa.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Que se conforme una comisión legislativa de investigación es "una posición totalmente fuera del marco legal, una violación y usurpación" de competencias del órgano electoral, dijo a Efe el diputado Carlos Alarcón de la centrista Comunidad Ciudadana.

Para el legislador, la acción del MAS disfraza un "objetivo espurio" con la finalidad de "eliminar las encuestas" cuando no le son favorables al partido gobernante que además tiene mayoría en el Legislativo nacional.

Una reacción similar es la de la conservadora Creemos que observa una "doble moral" en esta propuesta del MAS, según dijo a Efe el diputado Edwin Bazán.

Al MAS "ahora no les favorecen (las encuestas) y ahora aparecen preocupados por el tema", recriminó el legislador que considera que desde hace un tiempo los sondeos electorales han servido para el "direccionamiento de la opinión pública".

LA PROPUESTA DE UNA LEY

El planteamiento en la víspera del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, del MAS, de formar una comisión que investigue a las empresas también está acompañado por la propuesta de diseñar una ley de regulación, según planteó el líder de ese partido y exmandatario del país Evo Morales.

Sin embargo, esta última propuesta es la que recibe cierta aceptación de la opositora Creemos, puesto que considera de que es necesario ajustar la ley de Régimen Electoral, que "debe cambiar" en las formas en que el ente electoral tiene para habilitar a las empresas encuestadoras.

No obstante, para Comunidad Ciudadana esto último es algo que se debe analizar aunque se considera que el rol de las empresas de datos ya está regulado en la normativa electoral y por los reglamentos, apuntó Alarcón.

LAS TENDENCIAS DE VOTO

Tanto las encuestas de la empresa Ciesmori y la del pasado domingo de Focaliza S.R.L. han coincidido en algunos datos como la preferencia que tiene el opositor Luis Fernando Camacho sobre el candidato del MAS Mario Cronembold para la Gobernación del departamento de Santa Cruz.

También han presentado como principales postulantes a la alcaldía de Santa Cruz, la mayor ciudad del país, a Jhonny Fernandez y Gary Áñez por sobre la intención de voto que tiene Adriana Salvatierra, del MAS.

En El Alto, la segunda mayor ciudad de Bolivia, la expresidenta del Senado y expulsada del MAS Eva Copa es primera con más del 70 % de la preferencia, muy superior al candidato de su expartido.

En la ciudad de Cochabamba algo similar sucede en favor del opositor Manfred Reyes Villa con una intención devoto de alrededor del 50 %, aunque el MAS se presenta como favorito para hacerse las gobernaciones de Cochabamba y La Paz.

Esa tendencia es la que el MAS se ha negado a aceptar y que contrasta con lo que sucedió en la pasada elección presidencial, en la que los datos hablaban de una segunda vuelta anunciada que no se produjo ya que finalmente Luis Arce se impuso con más del 55 % y que le lleva a sostener que los sondeos no son creíbles.

Los comicios subnacionales para elegir gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales para nueve departamentos y 339 municipios están confirmados para el 7 de marzo a pesar de las solicitudes de algunos candidatos para retrasarlos debido a la pandemia.