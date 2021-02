De "Da Funk" a "Get Lucky", los grandes temas de Daft Punk

Estas son las principales canciones con las que el dúo francés Daft Punk, cuya separación fue anunciada este lunes mediante un video en Youtube, imperó en el mundo de la música electrónica desde finales de los años 1990.

- "Da Funk" (1995) -

Segundo "single" del grupo, "Da Funk" sale en 1995 y constituye su primer éxito. Este tema instrumental se expande rápidamente por las discotecas europeas y se convierte en un clásico de la música "house" de los años 1990.

El videoclip, en el que aparece un hombre con cabeza de perro deambulando por las calles de Nueva York, también cosechó una gran popularidad.

- "Around the World" (1997) -

Es el tema principal de su primer álbum, "Homework" (1997), del que se venden dos millones de copias en 35 países. Daft Punk empieza así a conquistar el mundo.

En el videoclip, bailarines disfrazados de esqueletos, robots, momias y nadadoras caminan y bailan de forma sincopada, al ritmo de la música.

- "One More Time" (2000) -

Primer "single" de su segundo álbum, "Discovery". El grupo utiliza un programa informático, el Auto-Tune, para tratar y comprimir la parte vocal, una técnica ahora muy corriente, sobre todo entre los raperos.

"Mucha gente se queja de que haya músicos que utilicen Auto-Tune. Esto me recuerda el final de los años 1970, cuando algunos músicos franceses querían prohibir los sintetizadores. Pero no se daban cuenta de que es posible utilizar estos instrumentos de forma novedosa, no solo para reemplazar los instrumentos de antaño", dijo entonces Thomas Bangalter, uno de los integrantes del dúo.

"One more time" fue clasificada como la mejor canción "dance" de todos los tiempos por los lectores de la revista Rolling Stone.

- "Harder, Better, Faster, Stronger" (2001) -

Es el cuarto título del álbum "Discovery". La letra se canta de forma robótica.

Ganadora de un premio Grammy, la canción será reinterpretada en 2007 por el rapero estadounidense Kanye West en su tema "Stronger".

- "Get Lucky" (2013) -

Compuesta junto a Pharell Williams y el legendario guitarrista de disco Nile Rodgers, este tema del álbum "Random Access Memories" fue aclamado por la crítica especializada y fue número uno en muchos países a mediados de 2013.

En 2017, fue interpretada por una banda al final del tradicional desfile del 14 de julio en los Campos Elíseos de París, ante los presidentes francés y estadounidense, Emmanuel Macron y Donald Trump.

