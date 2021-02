Coronavirus.- Perú suma más de 45.000 muertes por coronavirus tras registrar 220 en la última jornada

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Perú ha registrado, desde el inicio de la pandemia, 45.097 decesos a causa del coronavirus, tras sumar en las últimas 24 horas otras 220 víctimas mortales.



El último balance epidemiológico del país refleja que, hasta el momento, se han dado 1.283.309 contagios de la COVID-19, de los cuales 1.183.238 son pacientes que han logrado recuperarse de la enfermedad.



En cambio, hay 15.762 personas contagiadas con el coronavirus que permanecen ingresadas en centros médicos peruanos.



Las autoridades sanitarias también han detectado este domingo otros 3.820 positivos del virus, mientras que han expedido 148 altas hospitalarias a pacientes que han superado el virus.



El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha informado que el Gobierno se reunirá el próximo miércoles para valorar las medidas a adoptar para frenar el avance de la segunda ola por la que atraviesa el país.



En este sentido, tal y como recoge 'El Comercio', en esta reunión del Consejo de Ministros se decidirá si se amplía o no la cuarentena focalizada que está vigente en las zonas de alerta sanitaria extrema.



Ugarte también ha detallado que las zonas más afectadas por la segunda ola de la COVID-19 son la costa central --Lima, Callao e Ica-- y la sierra central --Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica--, mientras que otras regiones se encuentran en ascenso, como Loreto y Cusco.



Por otra parte, y en medio del 'Vacunagate' que ha salpicado a altos cargos de la Administración por la vacunación preferente contra el coronavirus --incluso antes de que llegaran oficialmente las dosis al país andino--, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha expresado su intención de que el escándalo no retrase la firma del contrato de compra con Sinopharm para dos millones de vacunas.



Así, Bermúdez espera que "el ruido" de la polémica no genere retrasos y que para marzo lleguen los dos millones de inoculaciones, ha explicado en una entrevista con 'Panorama'.