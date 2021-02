Coronavirus.- Hungría extiende 90 días el estado de emergencia por el coronavirus

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Parlamento húngaro ha aprobado este lunes una extensión de 90 días del estado de emergencia con el objetivo de mantener las restricciones para contener la pandemia en el país.



Con 133 votos, el proyecto se ha impuesto a los 55 parlamentarios que han mostrado su oposición a la extensión, según 'Daily News Hungary'.



Tras la aprobación de esta extensión, el Gobierno deberá concurrir a la sede legislativa regularmente para informar de las medidas.



El proyecto suspende la posibilidad de celebrar los referéndum y las elecciones primarias de los partidos hasta al menos quince días después de que expiren las medidas de emergencia.



El Gobierno mantendrá al menos hasta el 1 de marzo las medidas restrictivas que incluyen que los alumnos de la educación secundaria estudien de manera digital y no acudan a los institutos y un toque de queda entre las 20.00 y las 5.00 horas locales.



Las reuniones sociales permanecen limitadas a diez personas, mientras que las tiendas que no sean farmacias o gasolineras no pueden abrir más allá de las 19.00 horas y museos, cines o bibliotecas permanecen cerrados.



Pese a las restricciones, el número de casos detectados en Hungría durante la pasada semana es un 43 por ciento mayor que en la anterior, lo que convierte al país en el estado europeo donde el ritmo de contagios está creciendo más rápido actualmente.



El pasado lunes, se registraron 2.912 nuevas infecciones que elevaron el total de casos de coronavirus en lo que va de pandemia a 405.646, mientras que la cifra de fallecidos es de 14.347.