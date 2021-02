Coronavirus.- Estados Unidos se acerca al medio millón de muertes por COVID-19

Biden planea una ceremonia para conmemorar a las 500.000 víctimas cuando se alcance esta cifra



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos ha registrado 498.880 muertes a causa de la enfermedad, acercándose al medio millón de fallecidos.



El principal especialista en enfermedades contagiosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha valorado que "medio millón de muertos es algo terrible. Es histórico. No hemos visto nada igual desde la gripe de 1918", en una entrevista con la cadena NBC.



No obstante, ha aventurado que el país podría acercarse a "un grado de normalidad" para fin de año, aunque todavía es posible que los estadounidenses usen mascarillas en 2022.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que cuando se supere la barrera del medio millón de víctimas mortales celebrará una ceremonia de encendido de velas en la Casa Blanca, según ha informado un funcionario a la cadena de televisión CNN. Se espera que esta cifra se alcance el lunes, por lo que los preparativos estarían en marcha.



Aunque Estados Unidos ha registrado 28.129.860 personas contagiadas de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins, los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes han caído drásticamente desde que alcanzaron su punto máximo a principios de enero.



Además, el ritmo de las vacunas va en aumento, con más de 61 millones de dosis administradas hasta el momento, según un recuento estado por estado. Las cifras muestran que el 5,7 por ciento de los estadounidenses ya estarían totalmente inmunizados frente a la COVID-19.



No obstante, según las previsiones de Fauci, entre el 70 y el 85 por ciento de la población de Estados Unidos debería recibir la vacuna para que la inmunidad colectiva sea efectiva.



Ante esta bajada en la incidencia del virus, algunas autoridades estatales han decidido relajar algunas de las restricciones en vigencia, ante lo que los expertos ya han alertado, especialmente por el peligro de la propagación de las nuevas cepas de la COVID-19, más contagiosas.



Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por la pandemia del mundo, seguido por India en el número de casos, que acumula 10.991.651 contagiados, y por Brasil en el número de víctimas mortales, que suma 246.504.