Coronavirus.- El presidente de Honduras critica que no han podido obtener las vacunas "con la rapidez" de otros países

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha denunciado este domingo que no se ha permitido que el país adquiera "con la rapidez de otras naciones" la vacuna contra el coronavirus, tras resaltar que "los países más ricos han acaparado el 93 por ciento de las vacunas" y no se ha respetado "la solidaridad" prometida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



A través de su cuenta de Twitter, el presidente hondureño ha lamentado "el triunfo de inequidad" y ha lamentado que el país centroamericano ha confiado "demasiado en el multilateralismo".



"La carrera por obtener la vacuna COVID-19 ha mostrado la fuerza del mercado sobre los organismos encargados de darle más equidad al mundo Globo terráqueo con Europa y África. Los países más ricos han acaparado el 93 por ciento de las vacunas", ha manifestado Orlando Hernández.



También ha añadido el líder que no se ha respetado "la solidaridad que la OMS vía COVAX" prometió.



Este domingo, Hernández ha sancionado una ley aprobada por el Congreso Nacional un día antes, que autorizaba al Ministerio de Salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a acelerar la compra directa de vacunas contra el coronavirus.



También ha hecho referencia al aplazamiento de las entregas de las dosis, ya que ha resaltado que "la gestión del Estado y el IHSS para una compra directa, sin intermediarios, ha sido también ejemplo del poder del mercado. AstraZeneca ha informado que no pueden entregar en abril, sino hasta mayo".



Según el líder, la nueva ley "permitirá actuar con mayor rapidez y en el marco de ley y comprar vacunas directamente de proveedores".



De hecho, según un comunicado del Gobierno, la ley tiene el objetivo de acelerar el proceso de adquisición de las vacunas sin "tener que estar atado a COVAX debido a los continuos cambios de fecha de entrega en que ha incurrido ese mecanismo internacional ante el cual el Gobierno realizó un reclamo formal".



La legislación autoriza a la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) a certificar vacunas, lo cual facilitará que Honduras negocie y compre el inmunizador ruso Sputnik V, que la OMS todavía no ha autorizado para su uso de emergencia.



Al respecto, el presidente centroamericano ha resaltado que "el Gobierno ya tiene adelantadas gestiones al más alto nivel para la adquisición directa de vacunas, no solo con el fabricante de la Sputnik V, de Rusia, sino también con las casas farmacéuticas Pfizer y Moderna, a fin de acceder lo más pronto posible a la inmunización contra la enfermedad".



Aunque a finales de enero Hernández anunció que el primer lote de vacunas aterrizaría en territorio nacional la segunda quincena de febrero, finalmente esta llegada se aplazó hasta marzo. Por el momento, Honduras no ha recibido ninguna vacuna contra el coronavirus.



Hasta el momento, el país centroamericano ha sumado 164.495 contagios de la enfermedad, de los que 3.992 corresponden a pacientes que han perdido la vida, según la Universidad Johns Hopkins.