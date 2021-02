Congresista pide indagar favoritismo de vacunas del gobernador de Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/DAN ANDERSON/Archivo

Miami, 22 feb (EFE).- El congresista Charlie Crist pidió al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene favoritismos políticos a la hora de administrar de forma equitativa las vacunas contra la covid-19, que ha dejado más de 30.000 fallecidos en el estado.

"Sus aliados políticos y donantes no deberían saltarse la fila", expresó el demócrata en su cuenta de Twitter, en la que anunció que solicitó en una misiva enviada al fiscal general interino, Monty Wilkinson, indagar el asunto.

Crist, que fue gobernador de Florida entre 2007 y 2011, se preguntó si el republicano "está jugando a la política con la distribución de vacunas" y pidió aclarar si son ciertos los informes sobre el establecimiento de puntos de vacunación por parte del republicano en ubicaciones que beneficien a sus "aliados políticos y donantes".

Según datos del Departamento de Florida, el estado ha confirmado más de 1,8 millones de casos de coronavirus y más de 30.000 muertes, en su gran mayoría en los condados del sureste: Miami Dade, Broward y Palm Beach.

Crist detalló que en "varios casos", los sitios de vacunación "parecen estar dirigidos a comunidades ricas con las que el gobernador DeSantis tiene claras conexiones políticas, lo que permite que algunos pasen al frente de la fila en los condados con listas de espera existentes".

El congresista señaló en la carta, con fecha del 21 de febrero, que la distribución de vacunas es cuestión de "vida o muerte" en el estado, en el que se han vacunado cerca de 2,7 millones de personas, 1,4 millones de ellas con las dos dosis.

El demócrata dijo que un ejemplo de vacunación en un área de baja incidencia de la pandemia en Florida es Lakewood Ranch, en el condado de Manatee, en la costa oeste de Florida.

Señaló que el pasado 17 de febrero DeSantis hizo un anuncio sorpresa de 3.000 dosis de la vacuna para "la comunidad adinerada" de Lakewood Ranch.

El congresista indicó que la empresa matriz de Lakewood Ranch es propiedad de un importante donante republicano que ha aportado 900.000 dólares a DeSantis.

A las críticas sobre esta repartición, DeSantis respondió en rueda de prensa la semana pasada que "si al condado de Manatee no le gusta que hagamos esto, estamos totalmente de acuerdo con poner esto (las vacunas) en los condados que lo deseen".

El gobernador ha sido criticado por demócratas y por la comunidad sanitaria, entre otros, por no imponer una obligatoriedad en el uso de máscaras desde que se registró el primer caso en Florida, el 1 de marzo de 2020.

"Derrotar la pandemia de covid-19 debe ser nuestra máxima prioridad. Dada la enorme libertad que tienen los gobernadores sobre la distribución de vacunas, sería inconcebible que la corrupción política triunfara sobre la justicia y la mejor orientación médica", escribió Crist en la carta al Departamento de Justicia.

Estados Unidos alcanzó este domingo 28.129.860 casos confirmados de la covid-19 y 498.880 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.