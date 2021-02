Borrell: "Hoy no ha habido ninguna crítica sobre mi viaje a Moscú"

Brussels (Belgium), 08/09/2014.- European Union High Representative for Foreign Affairs and Security PolicyáJosepáBorrell attends the G5 Sahel Summit via video conference in Brussels, Belgium, 16 February 2021. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/JOHANNA GERON / POOL

Bruselas, 22 feb (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, aseguró que este lunes "no ha habido ninguna crítica" sobre su viaje a Moscú en la reunión que han mantenido los ministros de Exteriores de los Veintisiete, en la que han acordado preparar nuevas sanciones contra Rusia por la condena al opositor Alexéi Navalni.

"Hoy no ha habido ninguna crítica sobre mi viaje a Moscú. Al contrario, todos los Estados miembros han apoyado y considerado que, en último término, el viaje ha proporcionado buena información sobre cuál es la posición de Rusia y la forma que tenemos que tratar con ellos", aseguró Borrell al término del encuentro.

"La actitud rusa ha provocado que la UE cerrara filas", dijo el alto representante, para defenderse de las críticas sobre la idoneidad del viaje justo después del arresto a Navalni y de la petición que hicieron 81 eurodiputados conservadores, ultranacionalistas, liberales y de Europa del Este para que presentara su dimisión.

Los ministros de Exteriores acordaron hoy por unanimidad preparar sanciones contra responsables directos del arresto y la condena de Navalni, estrenando el nuevo régimen para castigar las violaciones de los derechos humanos que la UE aprobó en diciembre, emulando la Ley Magnitsky de Estados Unidos.

El socialista Borrell, que propondrá una lista con los nombres, espera que las sanciones se aprueben "pronto". "Quizás una semana, pero no más que eso", dijo.

La lista contendrá personas directamente relacionadas con el caso Navalni -y no a oligarcas, como pidió en noviembre el propio líder opositor en una intervención en el Parlamento Europeo- para evitar que el Tribunal de Justicia de la UE pueda considerar ilegal el castigo si hubiera falta de evidencia con el hecho que se pretende sancionar.

"Si no existe un vínculo que podamos probar ante el tribunal, no lo podemos utilizar. Así funciona el Estado de derecho", dijo el alto representante.

En concreto, se prohibirá la entrada en territorio comunitario a las personas sancionadas y se les congelarán los bienes y activos que tengan en la UE.

Serán las terceras sanciones que los Veintisiete aprueben contra Rusia, tras las adoptadas por la anexión de Crimea y la guerra en el Este de Ucrania y por el envenenamiento de Navalni.

Borrell aseguró que la relación de la UE con el Kremlin debe basarse en tres pilares: "el retroceso, la contención y el compromiso".

"El retroceso cuando Rusia incumple el derecho internacional y los derechos humanos. La contención cuando intenta aumentar su presión sobre nosotros, incluyendo la desinformación y los ciberataques. Y el compromiso en temas sobre los que tenemos un interés en hacerlo", dijo.

Entre esos temas mencionó la lucha contra la pandemia, la lucha contra el cambio climático o el acuerdo nuclear iraní.