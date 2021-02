Bolivia registra 521 nuevos casos de la covid-19 en medio de la "desescalada"

Una mujer se realiza una prueba antígeno nasal de manera gratuita en el centro de salud Elvira Winderlich, en la ciudad oriental de Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejón/Archivo

La Paz, 21 feb (EFE).- Bolivia registró este domingo 521 nuevos casos de la covid-19, una cifra baja en comparación a las registradas las últimas semanas, que superaban los 1.000 casos diarios, y en medio de la "desescalada" de los contagios en esta segunda ola.

El último reporte del Ministerio de Salud informa de 24 fallecidos y 521 nuevos contagios diarios de coronavirus en el país y las regiones más afectadas siguen siendo Santa Cruz, con 180 casos, y La Paz, con 145.

Los contagios en las otras siete regiones oscilan entre 60 y 2 nuevos casos.

Con estos nuevos datos, el país acumula 242.292 positivos y 11.441 fallecidos desde que se identificó el primer caso de la covid-19 en el país en marzo del año pasado.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, recalcó en la víspera que el país está en la fase de "desescalada" y que justamente este momento es donde no se debe "bajar los brazos".

"Cada día tenemos menos casos de covid-19 y este momento es el que menos debemos bajar los brazos, es en el que más esfuerzo debemos poner para evitar que los casos se eleven nuevamente", expresó el ministro.

DENUNCIAS DE COBROS EXCESIVOS

Estos nuevos casos registrados se dan en medio de denuncias de cobros excesivos de clínicas privadas a los enfermos y familiares con la enfermedad, según informó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

Esta entidad recibió al menos cuatro denuncias de pacientes de clínicas y hospitales en la oriental Santa Cruz, en La Paz, la sede de Gobierno y del Parlamento, y la ciudad contigua, El Alto.

Los familiares de los pacientes denunciaron que deben pagar un monto equivalente a alrededor de 10.0000 dólares solo por la atención médica hospitalaria, sin contar el uso de la terapia intensiva ni los medicamentos requeridos.

Otro caso indicó que en un hospital les exigieron pagar el monto equivalente a unos 2.000 dólares por la atención de dos personas por cuatro horas.

Algunos de los familiares dejaron los títulos de propiedad de autos para poder sacar los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura, ya que los hospitales se negaban hasta que paguen la cuenta, según expresó la Defensoría.

Estas denuncias se dan en medio del paro convocado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa), que comenzó el viernes, y que este domingo se cumple el tercer día en rechazo a al ley de Emergencia Sanitaria firmada por el presidente de Bolivia, Luis Arce en esta semana.

El sector médico, que hará el paro hasta el 28 de febrero, rechaza algunos artículos de la norma y piden que sea anulada. La ley establece varias disposiciones como el control a los precios de los servicios en los centros privados, los tratamientos y medicamentos.

También la contratación directa de médicos extranjeros y la prohibición de cualquier movilización, como paros por parte del personal sanitario, con los que el sector médico no está de acuerdo.

VACUNAN A MÉDICOS CON LA SEGUNDA DOSIS

El ministro Auza informó que este domingo comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V a los médicos que recibieron la primera a finales de enero, cuando llegaron al país las primeras 20.000.

"Estamos cumpliendo como corresponde con nuestros médicos que recibieron la primera dosis de la vacuna a principios del mes y estamos trabajando para que en un corto tiempo iniciemos la inmunización masiva", indicó Auza.

De la misma manera, en la víspera se realizó una jornada de detección de la covid-19 a través de las pruebas de antígeno nasal de manera gratuita en la Escuela Militar de Ingeniería en ciudad de La Paz.

Auza destacó el "compromiso" de los médicos "patriotas" que están al servicio de su pueblo y que continúan trabajando a pesar del paro general.

Bolivia afronta una segunda ola de la pandemia desde finales de diciembre con reportes diarios que superan las 50 muertes y nuevos contagios que oscilan entre los 1.000 y 2.000 casos, algo que no se veía desde julio y agosto de 2020.

Este mes se prevé que lleguen 500.000 vacunas del laboratorio chino Sinopharm, 100.000 donadas y el resto compradas por el país, al igual que las adquiridas a través del Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son 92.430 dosis de Pfizer y 900.000 dosis de AstraZeneca.

El país también adquirió más de cinco millones de vacunas Sputnik que llegarán por fases desde marzo y una similar cantidad de Oxford y AstraZeneca que se recibirán a partir de abril.