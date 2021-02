Boeing recomienda suspender el uso de aviones 777 después del incidente de United Airlines

FOTO DE ARCHIVO: Un avión Boeing 777-200ER de United Airlines es remolcado mientras un avión Boeing 737 de American Airlines sale del Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Illinois, Estados Unidos, 30 de noviembre de 2018. REUTERS/Kamil Krzaczynski

Por Jamie Freed y David Shepardson

22 feb (Reuters) - Boeing Co dijo que recomendó suspender el uso de aviones 777 con el mismo tipo de motor que arrojó fragmentos sobre Denver el fin de semana después de que los reguladores estadounidenses anunciaran inspecciones adicionales y Japón suspendiera su uso mientras estudia nuevas acciones.

Las medidas relacionadas con los motores Pratt & Whitney PW4000 se produjeron después de que un 777 de United Airlines aterrizara de manera segura en Denver el sábado tras fallar su motor derecho.

United dijo al día siguiente que retiraría voluntaria y temporalmente sus 24 aviones activos, horas antes del anuncio de Boeing.

Boeing dijo que 69 de los aviones estaban en servicio y 59 en almacén, en un momento en que las aerolíneas han paralizado muchos aviones por la caída en la demanda asociada con la pandemia de COVID-19.

El fabricante recomendó que las aerolíneas suspendieran sus operaciones hasta que los reguladores estadounidenses identificaran el protocolo de inspección apropiado.

Los 777-200 y 777-300 en cuestión son más antiguos y menos eficientes en combustible que los modelos más nuevos y la mayoría de las operadoras los están eliminando gradualmente de sus flotas.

Las imágenes publicadas por la policía en Broomfield, Colorado, mostraron grandes restos de avión en el suelo, incluida la cubierta del motor del avión de 26 años esparcido fuera de una casa.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dijo que su examen inicial del avión indicó que la mayor parte del daño se limitó al motor derecho, con solo daños menores en el avión.

El Ministerio de Transporte de Japón, por su parte, ordenó a Japan Airlines Co Ltd (JAL) y ANA Holdings Inc suspender el uso de 777 con motores PW4000 mientras estudiaba si toma medidas adicionales.

El Ministerio dijo que el 4 de diciembre de 2020 un vuelo de JAL procedente del aeropuerto de Naha con destino a Tokio regresó a Naha debido a un mal funcionamiento en el motor izquierdo.

(Información de Jamie Freed en Sydney y David Shepardson en Washington; información adicional de Eimi Yamamitsu y Maki Shiraki en Tokio, Joyce Lee en Seúl y Tim Hepher en París; Editado por Sam Holmes y Christopher Cushing; traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)