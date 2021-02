Boca y River toman impulso con victorias ante los rosarinos

En la imagen, Rafael Santos Borré de River. EFE/Nelson Almeida/Archivo

Buenos Aires, 21 feb (EFE).- Después de comenzar sin victorias, Boca Juniors y River Plate lograron sendos triunfos ante Newell's Old Boys (0-1) y Rosario Central (3-0) para tomar impulso en esta segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol.

En otros resultados, Racing Club apenas rescató un empate agónico ante Aldosivi (2-2) como local, Independiente venció por 0-1 a Patronato en Paraná y San Lorenzo buscará este lunes su segunda victoria frente a Colón, en Santa Fe.

Luego de un estreno dubitativo donde rescató un empate frente a Gimnasia como local en la Bombonera, Boca Juniors logró una buena victoria por 0-1 ante Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

Con un gol de Carlos Izquierdoz, el vigente bicampeón del fútbol argentino tomó envión con una alegría ante un rival que dejó en la cuerda floja a su técnico, Frank Darío Kudelka.

La dedicatoria del triunfo fue para el capitán Carlos Tevez, que tuvo que regresar a Buenos Aires por el fallecimiento este domingo de su padrastro, Segundo.

River Plate volvió a su casa con una goleada

Tras su estreno con derrota ante Estudiantes en La Plata, River Plate se recuperó con una contundente victoria por 3-0 ante Rosario Central en el encuentro que marcó el regreso del 'Millonario' a su estadio Monumental.

El colombiano Rafael Santos Borré, Gonzalo Montiel -de penalti- y el uruguayo Nicolás De la Cruz marcaron los tantos de un equipo que no tuvo su mejor actuación pero fue contundente y sumó su primer triunfo del certamen.

Este duelo marcó la vuelta de River a su estadio, que estuvo en refacciones durante 345 días, y que permitió el debut de Agustín Palaveccino con la casaca 'millonaria'.

Racing Club logró un empate agónico y no levanta vuelo

El Racing de Juan Antonio Pizzi sigue sin poder ganar en esta Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. A la derrota del debut por 2-0 ante Banfield, la 'Academia' sumó este sábado un agónico empate 2-2 como local ante Aldosivi.

Leandro Maciel y Federico Andrada marcaron los tantos del conjunto marplatense, mientras que los recientemente arribados Enzo Copetti y Tomás Chancalay anotaron para la 'Academia'.

La nota negra de la tarde-noche del sábado en el estadio 'Cilindro de Avellaneda' fue la mala noticia que recibió Fernando Gago al finalizar el encuentro con el fallecimiento de un hermano tras sufrir un accidente cardiovascular (ACV).

Independiente festejó con un tanto de Insaurralde

El Independiente de Julio César Falcioni se recuperó del estreno con caída ante Lanús en la jornada inaugural y venció como visitante por 0-1 a Patronato en Paraná.

El único tanto del encuentro fue marcado por el defensa central Juan Manuel Insaurralde, única incorporación disponible para el entrenador proveniente del Colo Colo de Chile.

De esta manera, el 'Rojo' toma aire en una semana complicada donde tuvo turbulencias económicas, complicaciones en el cierre del período de transferencias y algunas complicaciones internas derivadas de la caída ante Lanús.

Lanús, Banfield, Vélez y Estudiantes, con puntuación ideal

Tras cumplirse gran parte de la segunda jornada del certamen, sólo cuatro equipos -dos por zona- consiguieron la puntuación ideal de seis unidades producto de dos victorias.

En el Grupo A, Lanús se impuso por 2-1 ante Defensa y Justicia en la reedición de la última final de la Copa Sudamericana, mientras que Vélez doblegó por 1-2 al recién ascendido Sarmiento en Junín.

Por la Zona B, en tanto, el vigente subcampeón Banfield venció el viernes por 0-2 al Arsenal de Sarandí con dos tantos de Giuliano Galoppo -el máximo artillero del certamen con tres dianas-, mientras que Estudiantes venció con autoridad por 0-2 a Godoy Cruz, en Mendoza.