Blinken advierte sobre el rearme "provocativo y peligroso" de China

Ginebra, 22 feb (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió hoy, en su primera intervención en la Conferencia de Desarme de Ginebra, sobre los "provocativos y peligrosos" programas de desarrollo de armamento en China, país al que pidió mayor transparencia en la materia.

El jefe de la diplomacia norteamericana también pidió tanto a China como a Rusia que se involucren más en el desarrollo de normas para el "comportamiento responsable en el espacio exterior" y sugirió en ese sentido que gobiernos como el ruso dejen de conducir peligrosas pruebas de armamento antisatélites.

"Debemos reducir las tensiones en el espacio, no empeorarlas", señaló Blinken, quien no obstante afirmó que Washington ha demostrado ya en los primeros meses de presidencia de Joe Biden su disposición a debatir con Moscú sistemas de control de armamento y otras cuestiones de seguridad.

Respecto a Irán, el secretario de Estado denunció su "comportamiento desestabilizador en la región", aunque afirmó que EEUU sigue comprometido a usar principalmente la diplomacia, con el fin de garantizar que ese país no disponga de armamento nuclear.

"Si Irán vuelve a cumplir estrictamente el JCPOA (acuerdo nuclear de 2015) estamos dispuestos a hacer lo mismo", subrayó Blinken parafraseando recientes comentarios del presidente Biden.

También remarcó que EEUU seguirá centrado en lograr la desnuclearización en Corea del Norte, trabajando junto a sus aliados y socios para abordar el desarrollo ilegal de armas de destrucción masiva y programas de misiles balísticos por parte del régimen de Kim Jong-un.

En materia de armas químicas, Blinken nombró nuevamente a Rusia, denunciando su apoyo al régimen sirio en el desarrollo de este armamento, que ha usado contra su propia población, mientras que Moscú lo ha empleado para intentar asesinar a sus críticos, como en el reciente caso de Alexei Navalni.

"Estados Unidos está aquí para trabajar, cooperar y usar nuevamente la Conferencia de Desarme para crear acuerdos serios e innovadores que nos protejan mutuamente", concluyó el secretario de Estado.