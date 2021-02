Bielorrusia.- Lukashenko expresa su agradecimiento a Putin por el "apoyo" de Moscú a la economía del país

23/09/2020 Ceremonia de toma de posesión de Alexander Lukashenko POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha expresado este lunes su agradecimiento a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el "apoyo" de Moscú a la economía del país y ha asegurado que "el dinero no ha sido desperdiciado".



"Por supuesto, estoy muy agradecido por el apoyo que usted brinda a la economía de Bielorrusia. Quisiera informarle que no fue en vano, el dinero no ha sido desperdiciado", ha manifestado en una rueda de prensa en el marco de su encuentro en la ciudad rusa de Sochi.



Asimismo, ha desvelado que Minsk y Moscú han avanzado en el fortalecimiento de su cooperación y ha añadido que casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) del país europeo depende de sus intercambios comerciales con Rusia, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



"Vladimir, gracias. Que sepa que no despilfarramos dinero, invertimos en producción, compramos grandes cantidades de materias primas y componentes en Rusia, y este volumen no para de crecer. Si llegamos a aplicar los proyectos aprobados, entonces las importaciones rusas aumentarán mucho", ha sostenido.



Por su parte, Putin ha desvelado que entregará más dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a Minsk entre febrero y marzo y ha destacado que Rusia y la Unión Europea (UE) deberían unir fuerzas para hacer frente a la pandemia, tal y como ha informado la agencia rusa de noticias TASS.



La visita de Lukashenko a Rusia tiene lugar en el marco de la crisis política desencadenada en el país tras las presidenciales de agosto, en las que la oposición denunció fraude y se ha negado a reconocer su victoria. Rusia se ha erigido como principal aliado político del mandatario.



Lukashenko fue declarado vencedor de las elecciones con el 80,1 por ciento de los votos, en medio de las denuncias sobre irregularidades por parte de la oposición, que defiende que Sveltlana Tijanovskaya fue la vencedora, lo que ha derivado en movilizaciones en el país.