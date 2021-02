Biden impulsa ayudas a los negocios más pequeños o dirigidos por inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue registrado este lunes a anunciar el Programa de Protección de las Nóminas (Paycheck Protection Program - PPP, en inglés), en Washington DC (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scaslzo

Washington, 22 feb (EFE).- La Casa Blanca anunció este lunes cambios en un programa que busca mantener a flote a las empresas de Estados Unidos durante la pandemia, para conseguir que sus préstamos lleguen más fácilmente a los negocios más pequeños del país y a aquellos dirigidos por minorías o por inmigrantes con papeles.

"Los pequeños negocios del país lo están pasando muy mal, y necesitan ayuda ahora", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso en la Casa Blanca.

"Desde que empezó la pandemia, han cerrado 400.000 pequeños negocios, y millones más están pendiendo de un hilo. Las más golpeadas son las comunidades negras, latinas y de estadounidenses de origen asiático", añadió el presidente.

Por eso, a partir de este miércoles, y durante 14 días, solo aquellas empresas que tengan menos de 20 empleados podrán solicitar préstamos bajo el llamado Programa de Protección de las Nóminas (PPP, en inglés), creado el año pasado por el Congreso para ayudar a las compañías a seguir pagando a su personal durante la pandemia.

Con ese cambio, la Casa Blanca busca ayudar a un grupo de empresas, las que tienen menos de 20 empleados, que suponen el 98 % de los pequeños negocios del país pero que en muchos casos no han conseguido obtener un préstamo porque "otras compañías más grandes se les adelantaron y se pusieron primeras en la fila", según Biden.

Las dos semanas de atención exclusiva a las solicitudes de esas empresas más pequeñas permitirán a los administradores del programa centrarse en ellas, aseguró la Casa Blanca.

Además, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés), cambiará sus directrices para dejar claro que los propietarios de empresas que no son ciudadanos estadounidenses pero sí residentes legales pueden solicitar préstamos usando sus números de identificación como contribuyentes fiscales (ITIN, en inglés).

Eso ayudará a corregir la "irregularidad en el acceso" a esos prestamos de aquellos propietarios de pequeños negocios que tienen permiso de residencia permanente ("green card") o visados, afirmó la Casa Blanca.

El Gobierno también se comprometió a revisar la fórmula que usa para calcular los préstamos, con el fin de ayudar a conseguirlos a contratistas independientes o trabajadores autónomos, que en muchos casos conseguían créditos de apenas 1 dólar o quedaban excluidos del programa.

El 70 % de los negocios con un único empleado son propiedad de mujeres o personas que no son blancas, como especialistas en estética o reparadores del hogar, indicó la Casa Blanca.

Por último, Biden anunció planes para eliminar requisitos del programa que impiden el acceso a préstamos de empresarios que tengan una condena criminal previa o hayan tenido impagos de sus préstamos estudiantiles federales en los últimos siete años.

El mandatario recalcó que, para ayudar aún más a esos negocios, el Congreso debería aprobar cuanto antes el plan de rescate económico que él ha propuesto, valorado en 1,9 billones de dólares y que la Casa Blanca quiere firmar antes del 14 de marzo, cuando caducan ayudas clave para el desempleo.