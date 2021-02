Azpilicueta: "Necesitamos una eliminatoria perfecta para pasar"

EFE/EPA/Neil Hall /Archivo

Londres, 22 feb (EFE).- Cuando a César Azpilicueta (Zizur Mayor, 1989) le preguntan por su Osasuna o por la selección española no puede evitar sonreír. Todo ello le trae buenos recuerdos, pero rápidamente pone el foco en lo que viene ahora, una durísima eliminatoria de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

El capitán del Chelsea ve con posibilidades a su equipo y cree que si logran una eliminatoria perfecta podrán estar en cuartos de final de la única competición que le queda por ganar. Así lo cuenta en una entrevista con Efe.

Pregunta: ¿Qué estaba fallando con Frank Lampard para que se necesitara un cambio?

Respuesta: Los resultados está claro que no estaban siendo positivos. Ahora hemos recuperado ese terreno y lo mínimo que tenemos que estar es en esas posiciones, luchando por estar en la Champions, pero un club como el Chelsea tiene la exigencia máxima y hay que estar lo más arriba posible.

P: ¿Qué diferencias hay entre Frank Lampard y Thomas Tuchel?

R: Tuchel ha venido con las ideas muy claras, buscar un cambio de sistema, un fútbol de control, tanto ofensivo como defensivo, intentar crear muchas ocasiones, crear oportunidades teniendo a muchos jugadores de ataque... Ese equilibrio defensivo de poder recuperar lo más rápido posible el balón y volver a crear contraataques. El equipo ha demostrado esa solidez, aunque creo que no hemos metido todos los goles que deberíamos en las situaciones que nos hemos encontrado.

P: ¿Era lo que requería el Chelsea? ¿Estabilidad?

R: Esa consistencia y esa confianza de los resultados que nos da el sistema nuevo con el que estamos jugando, controlando todos los partidos que hemos jugado... eso es importante. Vas creando esas relaciones en el terreno de juego con tus compañeros, sabiendo cómo podemos explotar los puntos fuertes nuestros y poco a poco el equipo va a seguir creciendo porque tenemos una gran plantilla.

P: A los españoles les ha venido bien el cambio. A Marcos Alonso, Kepa y a usted.

R: El hecho de la nacionalidad es casualidad. Cuando hay un cambio de entrenador, jugadores que no están jugando pasan a tener más importancia porque el estilo de juego lo requiere o porque el entrenador piensa que puedes aportar más. Estas situaciones se pueden ver en todos los equipos que cambien de técnico. Tanto Marcos como Kepa y yo mismo, que he disfrutado de más minutos, intentamos aprovecharlo al máximo. La competencia aquí es brutal a todos los niveles y en todas las competiciones.

P: ¿Es más relevante su posición de capitán cuando se producen tantos vaivenes como en el Chelsea?

R: Desde mi posición siempre intento ayudar a los compañeros, al cuerpo técnico, al entrenador. Tengo que estar siempre abierto a las nuevas ideas, lo que pide el técnico y adaptarnos. Todos los entrenadores tienen diferentes tácticas y personalidades, pero al final lo que todos buscan es ganar. Como club ganador que somos, siempre buscamos ir a más y ganar. Cuando se producen cambios de entrenador siempre intento ayudar lo máximo.

P: El único gran título que le falta es la Champions. ¿Cómo se lidia con la ilusión ante una nueva eliminatoria y el miedo de que pueda ser la última?

R: Siempre intento pensar positivo. Si vives con ese miedo no puedes ir a ningún sitio. Es cierto que cada oportunidad que pasa es una oportunidad perdida y sabemos que son limitadas, pero tengo esa ilusión. Es el título con el que sueñan todos los niños cuando eres pequeño... escuchas la música, ves la Champions y esa espina que tengo ahí por supuesto que siempre quiero sacarla. Si quieres ser el mejor tienes que enfrentarte a los mejores equipos de Europa y el Atlético de Madrid es uno de ellos. Necesitamos una eliminatoria perfecta para clasificarnos.

P: ¿Qué armas tiene el Chelsea para hacer daño al Atlético?

R: Los dos equipos ahora mismo estamos en una racha positiva. Ellos son líderes por méritos propios. Tienen experiencia en la competición, mientras que nosotros el año pasado nos llevamos un fuerte golpe contra el Bayern de Múnich. Ahora tenemos una oportunidad nueva. Somos un equipo más joven y también con jugadores de experiencia. Siempre intentamos jugar a crear ocasiones, dominando el partido y ojalá que se lo pongamos difícil.

P: ¿Qué ha podido ver del Atlético este año?

R: Veo un equipo muy sólido. Defensivamente, los partidos que he visto les crean muy pocas ocasiones. Arriba... si ves la cantidad de jugadores de nivel que tienen en la plantilla, que te pueden marcar la diferencia en cualquier momento y lo están demostrando en la cantidad de goles que están marcando. Jugadores que se adaptan a diferentes sistemas, trabajadores. Es un equipo muy completo.

P: ¿Es solo tiempo lo que necesitan Ziyech, Werner y Havertz para triunfar?

R: Es difícil porque vienes a un equipo nuevo, a una liga nueva, en la situación que estamos con el virus. No es fácil y son jugadores de altísimo nivel. Tanto ellos como todo el mundo deseamos que se adapten lo más rápido posible. A veces cada uno tarda más tiempo, menos tiempo... Son futbolistas que son piezas clave en el club, en el presidente y en el futuro y que no tengo ninguna de duda de que con la calidad que tienen van a marcar las diferencias. Ojalá que en este tramo final de la temporada podamos contar con todos ellos.

P: Van a tener enfrente a Luis Suárez, que puede ser su mayor quebradero de cabeza.

R: Es un jugador del que sus cifras goleadoras hablan por sí solas y sabemos que es una amenaza en ataque que nos va a requerir defender muy bien, como equipo. En líneas generales no es solo él, hay otros jugadores que pueden crear oportunidades ya que como equipo es muy equilibrado. Si tenemos éxito en esta eliminatoria es porque hemos sabido defender muy bien.