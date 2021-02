Argelia.- El presidente de Argelia reestructura su Gobierno y firma el decreto para disolver el Parlamento

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha anunciado este domingo la reestructuración de su Gobierno y ha firmado el decreto para la disolución de la Asamblea Popular Nacional del país --la cámara baja del Parlamento--, días después de que anunciara elecciones anticipadas.



En vísperas del segundo aniversario del inicio de las protestas que obligaron al líder del país Abdelaziz Buteflika a abandonar el poder, Tebune ha firmado el decreto de disolución de la Asamblea Popular Nacional --cuyo mandato expiraba en 2022--, lo que consuma la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en tres meses.



La reestructuración de la Administración, no obstante, ha sido parcial, ya que en el puesto de primer ministro se ha mantenido Abdelaziz Djerad, muy criticado por la oposición, mientras que Mohamed Arkab ha sido nombrado nuevo ministro de Energía y Minas, en sustitución de Abdelmadjid Attar.



También han sido reemplazados los ministros de Industria, Transportes, Turismo, Digitalización y Estadística y Recursos Hídricos, y en contraposición los de Interior, Exteriores, Justicia y Finanzas han mantenido su cargo.



El nuevo ejecutivo tiene 36 miembros entre ministros y secretarios de estado, según recoge el diario local 'Tout Sur l'Algérie'.



La necesidad de un relevo generacional al frente del país ha sido uno de los motivos que ha alimentado las protestas primero contra Buteflika y ahora con Tebune.



El intento de Buteflika de presentarse por quinta vez a las elecciones, cuando era incapaz de gobernar desde 2013 por un infarto cerebral, fue el detonante de las ola de protestas ciudadanas que le derrocó.



Sin embargo, Tebune, su sucesor, no solo fue primer ministro con Buteflika, sino que tiene 75 años y como él ha tenido que abandonar el país en varias ocasiones por problemas de salud, los últimos relacionados con el coronavirus-- cuando pasó dos meses hospitalizado en Alemania-- y una operación de pie de la que retornó al país hace menos de una semana.



Las elecciones en las que Tebune salió elegido fueron criticadas por la oposición y gran parte de la población mostró su descontento en el referéndum constitucional de finales del año pasado donde votaron apenas un 23,7 por ciento de los argelinos.



Ante las protestas en las calles, Tebune decidió el jueves pasado disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas en abril --para las que todavía no se ha concretado fecha--, mientras que también firmó un decreto para liberar a 60 activistas encarcelados, ligados al 'Hirak'.