Aprobación de Piñera sube al 24 % tras exitoso proceso de vacunación

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 22 feb (EFE).- La aprobación del presidente de Chile, Sebastián Piñera, subió al 24 %, una cifra que no se alcanzaba desde el pasado octubre y que le da un respiro tras meses de duros cuestionamientos por la gestión de los primeros meses de la pandemia y las protestas de 2019, según reveló este lunes un sondeo.

La encuesta Plaza Pública Cadem indicó además que el rechazo a Piñera cayó hasta el 65 %, la cifra más baja desde mediados de julio, y que el 83 % de los encuestados considera que el proceso de vacunación masiva iniciado hace tres semanas es "muy bueno o bueno".

La aprobación a la gestión gubernamental respecto a la pandemia alcanzó por su parte su nivel más alto desde el inicio de la crisis hace ya hace un año, con un 52 %, mientras que las figuras mejor evaluadas del gabinete son la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza (72 %), y el ministro del ramo, Enrique Paris (70 %).

Piñera, que llegó al poder en marzo de 2018 para un segundo mandato no consecutivo con una aprobación de más del 50 %, tocó suelo tras la ola de protestas contra la desigualdad iniciadas en 2019 y registró su peor marca en febrero, con un 9 %, según Cadem.

Con casi 800.000 infectados y más de 20.000 muertos, Chile pasó el primer pico de la pandemia el pasado junio y se encuentra inmerso en una segunda ola de contagios, que coincide con la temporada estival, lo que ha hecho frecuentes las aglomeraciones en playas y ha llevado a las autoridades a decretar la cuarentena en algunas localidades del sur.

Hasta el domingo, 2,8 de los 19 millones de habitantes de Chile ya recibieron al menos una dosis de Pfizer o Sinovac, lo que supone más de un 18 % de la población total y pone al país a la cabeza en la región, por delante de Brasil, Argentina y México.

Según el registro Our World in Data, de la Universidad de Oxford, Chile es el quinto país del mundo con más porcentaje de ciudadanos vacunados, por detrás de Israel, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Reino Unido.

La habilidad en la negociación de las vacunas, que ha servido para garantizar 35 millones de dosis de diversos laboratorios y de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la amplia red de la atención primaria en el país, son dos de los factores clave que han agilizado la inmunización.

El objetivo del Gobierno es inocular a los mayores de 65 años esta semana y a toda la población de riesgo -casi 5 millones de personas- antes de que finalice el primer trimestre. Se estima que hasta el 80 % de la población total podría obtener la dosis durante los seis primeros meses de 2021.

Los resultados de la encuesta Cadem se basan en entrevistas a 702 personas de 179 comunas del país con un error muestral que se estima en ± 3,7 % considerando varianza máxima y un 95 % de confianza.