Antonia Dell'atte nos habla de la faceta de cantante de su hijo Clemente Lequio

14/10/2020 Antonia Dell'atte, en una imagen reciente. MADRID, 22 (CHANCE) Alessandro Lequio recordaba su relación con Antonia Dell'atte hace unas semanas, cuando mientras en "El programa de Ana Rosa" hablaban del matrimonio de Isabel Pantoja y Paquirri, el italiano no dudaba en comparar - aunque sin dar ningún nombre - a la familia de su exmujer con la de la tonadillera, asegurando que siempre estaban metidos en su casa. Unas palabras a las que la exmodelo no da crédito y a las que responde enfadada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Alessandro Lequio recordaba su relación con Antonia Dell'atte hace unas semanas, cuando mientras en "El programa de Ana Rosa" hablaban del matrimonio de Isabel Pantoja y Paquirri, el italiano no dudaba en comparar - aunque sin dar ningún nombre - a la familia de su exmujer con la de la tonadillera, asegurando que siempre estaban metidos en su casa. Unas palabras a las que la exmodelo no da crédito y a las que responde enfadada.



- CHANCE: Antonia, ¿cómo estás? Hemos visto por Instagram que estás muy recuperada de la herida de la boca.



- ANTONIA: Sí, la herida mejor, está recuperando y está bien. Ahora lo que tengo que hacer es ir corriendo y ya está.



- CH: Preguntarte por el trabajo discográfico de Clemente, su primer trabajo. ¿Qué te parece?



- ANTONIA: La gente me mira diciendo quién es esta... Soy yo, soy yo, rubia platino. Clemente está bien, Clemente su pasión, Clemente es un artista, Clemente es todo. La humildad que le gusta el arte. Ha hecho un disco y te digo la verdad, una música casi demasiado sensible. ¡Os quiero!



- CH: Eres su mayor fan, ¿eh, Antonia?



- ANTONIA: Amore, cuando tú tienes un hijo que lo has educado en la educación en la humildad, todo con la u. Uomo, que es hombre en italiano, humildad y todo lo que es claro que cada madre debe ser orgullosa de sus hijos. Esto es importante que las madres nunca se equivocan, todas las madres.



- CH: En ese trabajo hay un homenaje a su hermano Aless e incluso él ha comentado como en uno de sus últimos mensajes, Aless le recomendó disfrutar de la vida y no dar las cosas por hechas.



- ANTONIA: Amore, tú sabes que cuando se hacen las cosas con el corazón todo sale bien. Ciao.



- CH: Antonia, ¿qué es de cierto que Clemente puede ir a 'Supervivientes'? ¿Sabes si es cierto? ¿Él iría a un reality?



- ANTONIA: Él está en su trabajo, él trabaja. La música es algo que él escribe bien porque a mí también me gusta la música, pero luego tú sabes que si no hay muchos enchufes llegar solo a ver el señor... Si no te ayuda nadie... Yo también adoro la música.



- CH: No sé si oíste un comentario que hizo Alessandro Lequio comparándose con Paquirri en el sentido de que cuando os casasteis toda tu familia se metió en vuestro hogar y dio a entender que el casado, casa quiere, que demasiada gente en casa.



- ANTONIA: Por favor, no me creo esto. Yo no me creo que él haya dicho eso... Creo además que él tiene que callarse muchas cosas. Yo no creo...



- CH: Fue un comentario divertido, tampoco...



- ANTONIA: Adoro, adoro, adoro, adoro. Adoro que la mentira siempre vaya por delante, pero la verdad la sigue y la persigue. Adoro, no me lo creo que haya dicho esto.



- CH: Antonia, ¿qué te parece que Ana haya sabido canalizar el dolor por la pérdida de Aless en crear una fundación para la investigación del cáncer? Hace falta, ¿verdad?



- ANTONIA: Adoro, ya está.



- CH: Bueno, muchísimas gracias.



- ANTONIA: No me creo que todavía seguís... Adoro la mentira en este mundo, nos estamos muriendo todos. Todos nos estamos muriendo y todavía la gente no piensa que hay tiempo de ayunos y de siempre.