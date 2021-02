Al sistema sanitario de Honduras "le falta presupuesto" para atender la covid

Trabajadores de la salud con trajes de bioseguridad caminan frente al Hospital San Felipe hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 22 feb (EFE).- El sistema sanitario de Honduras no tiene presupuesto para atender la pandemia de covid-19, al grado que en los hospitales públicos se dice que cada quien tiene que hacerse cargo de la compra de su equipo de protección personal, según la presidenta del Colegio Médico Hondureño (CMH), Suyapa Figueroa.

La falta de presupuesto obedece a que "el Gobierno ha visto en cada uno de los manejos una oportunidad para favorecer negocios de tipo ilícitos o corruptos", dijo Figueroa a Efe en Tegucigalpa.

Agregó que la corrupción y el derroche de millonarios recursos se ha visto en la "compra incompleta" de un equipo de bioseguridad como de "ventiladores mecánicos que no eran los adecuados para el manejo de los pacientes con covid-19".

A eso se suman, entre otras irregularidades, según la presidenta de los galenos, la compra, entre marzo y abril de 2020, de siete hospitales móviles, en Turquía, valorados en unos 47,5 millones de dólares, que llegaron al país entre noviembre y diciembre y de los que hasta ahora solamente dos han sido instalados.

Según denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otros entes, en la compra de los hospitales hubo corrupción, lo que está siendo investigado por el Ministerio Público.

LA PANDEMIA NO HA SIDO MANEJADA POR EXPERTOS

El CMH y otros sectores aseguran además que el mal manejo de la pandemia obedece a que el Gobierno no ha buscado los servicios de profesionales que conozcan cómo manejar una crisis sanitaria como la que enfrenta Honduras, que ya roza los 4.000 muertos en 11 meses de pandemia, mientras que los contagios superan los 165.000.

Pero esas cifras, según Figueroa y fuentes médicas que están al frente de la pandemia en hospitales públicos y privados, son más altas que las que a diario registra el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

"Quienes toman las decisiones en materia de salud no son técnicos; lo que menos les interesa es el conocimiento técnico, la experiencia, lo que buscan en el Gobierno son personas que les ayuden a validar todos los actos irregulares que están haciendo", enfatizó Figueroa.

Además, en su opinión, los recursos que se han recibido, entre donaciones y préstamos para la adquisición de todo lo necesario para enfrentar la pandemia de covid-19, han sido mal manejados.

Los siete hospitales móviles adquiridos en Turquía "fueron un fiasco, comprados sin garantías y sin que nosotros pudiéramos hacer un reclamo al proveedor. Fue ilícito de inicio a fin la compra de esos hospitales móviles, al punto de que se iban a comprar 94 y solo trajeron siete, de los cuales solamente dos han podido ser instalados", dijo la presidenta del CMH.

NO SE SABE CUÁNDO LLEGARÁN LAS PRIMERAS VACUNAS CONTRA COVID-19

Mientras sigue en alza la incidencia de muertes y contagios por covid-19, no se sabe cuándo llegarán las vacunas.

El Gobierno anunció en enero que las primeras, gratuitas, bajo el mecanismo Covax que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) estarían en el país en la segunda quincena de febrero.

Pero la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicaron la semana pasada que será hacia finales de marzo.

Otras 1,4 millones de vacunas, compradas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), llegarían entre abril y mayo.

Figueroa dijo que entre más demora la llegada de las vacunas, siguen muriendo y enfermando muchos hondureños, entre ellos médicos, enfermeras y otro personal sanitario de hospitales públicos y privados.

El Gobierno considera que la OMS y la OPS le han fallado a Honduras en lo que respecta a la entrega de las primeras vacunas y asegura que se siguen buscando mecanismos para que lleguen lo antes posible.

El domingo, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sancionó un decreto de reforma de la Ley de Vacuna Gratuita para Todos contra el Covid-19, aprobada la semana pasada por el Parlamento, lo que supone la aceleración del proceso de adquisición de los fármacos y la garantía de que todos los hondureños serán inmunizados.

En un comunicado, la Casa Presidencial indicó que "la reforma de la Ley de Vacuna Gratuita tiene como finalidad acelerar el proceso de adquisición de la vacuna sin tener que estar atado a Covax, debido a los continuos cambios de fecha de entrega en que ha incurrido ese mecanismo internacional, ante el cual el Gobierno realizó un reclamo formal".

"Con la firma del mandatario, se autoriza a la Secretaría de Salud (Sesal) a adquirir vacunas contra la covid-19 a través de mecanismos establecidos, como el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a fin de que Honduras no esté limitada a Covax y pueda negociar directamente con laboratorios fabricantes", añade la información oficial.

Además, la reforma incluye que la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) pueda certificar vacunas, lo que permite negociar y comprar la Sputnik V de Rusia.

El Gobierno también ha dicho que ya tiene adelantadas gestiones al más alto nivel para la adquisición directa de vacunas, no solo con el fabricante de la Sputnik V, sino también con las casas farmacéuticas Pfizer y Moderna, a fin de acceder lo más pronto posible a la inmunización contra la enfermedad, sobre lo que dudan varios sectores del país.