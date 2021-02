Afganistán.- Los talibán recalcan que "nunca estarán de acuerdo" con un aplazamiento de la retirada de tropas de EEUU

20/03/2020 Milicianos talibán en una imagen de archivo entregando sus armas al Ejército afgano POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN



Resaltan que "si el camino diplomático es cerrado, no hay otro camino que no sea la guerra"



KABUL, 22 (DPA/EP)



Los talibán han rechazado un posible aplazamiento de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, prevista para mayo, y han incidido en que el grupo insurgente "nunca estará de acuerdo con una extensión".



"La OTAN, Estados Unidos y todas las partes han llegado a la conclusión de que si quieren superar la crisis actual, la única solución buena es la aplicación del acuerdo firmado", ha dicho el portavoz del grupo, Zabihulá Muhayid, en referencia al histórico acuerdo de paz de febrero de 2020.



Dicho acuerdo, firmado en la capital de Qatar, Doha, contemplaba la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán el 1 de mayo, mientras que los talibán se comprometían a unas conversaciones de paz con el Gobierno afgano, si bien hasta el momento no han registrado avances relevantes, en medio de un repunte de la violencia.



Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos afirmó la semana pasada que el nivel de violencia es "inaceptablemente alto" y reiteró que el acuerdo de paz con los talibán está siendo "revisado" para analizar su cumplimiento y determinar los pasos a dar.



Washington ha sido crítico con los talibán también en lo relativo a sus lazos con Al Qaeda, que debía cortar a raíz del acuerdo. En este sentido, Estados Unidos indicó en un informe en enero que la organización terrorista "está ganando fuerza" en Afganistán mientras "sigue operando bajo la protección de los talibán".



"Si, Dios no lo quiera, el acuerdo es violado, por supuesto que el pueblo de Afganistán se defenderá (...) como ha hecho durante los últimos 20 años", ha sostenido Muyahid en una entrevista concedida a la agencia alemana de noticias DPA. "Si el camino diplomático es cerrado, no hay otro camino que no sea la guerra", ha advertido.



Por último, ha resaltado que los talibán "no han abandonado las negociaciones" con el Ejecutivo afgano y ha recalcado que están "comprometidos" con la continuación de las mismas, al tiempo que ha indicado que los recientes viajes de altos cargos y los retrasos de varios días en los contactos "sirvieron para fortalecer la siguiente ronda de conversaciones".



El presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdulá Abdulá, criticó a principios de febrero que los talibán han adoptado "una postura dura" que "no está ayudando en esta situación". Por su parte, los talibán afirmaron a finales de enero que el Gobierno de Afganistán "es el único obstáculo" en las conversaciones de paz y recalcaron su compromiso con el acuerdo de paz.



En este contexto, el Ministerio de Defensa de Afganistán ha anunciado este mismo lunes a través de su cuenta en la red social Twitter la muerte de 28 talibán en una serie de operaciones llevadas a cabo durante las últimas horas en las provincias de Kandahar (sur) y Kapisa (este).



Asimismo, al menos dos personas han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un alto cargo de los servicios de Inteligencia en la ciudad de Herat, capital de la provincia homónima (noroeste), según ha confirmado el gobernador provincial, Uahid Qatali.



Qatali ha indicado que el objetivo fue el 'número dos' de los servicios de Inteligencia en la provincia, si bien ha añadido que "no estaba en el coche en el momento del ataque", que se ha saldado con la muerte de su conductor y uno de sus guardaespaldas, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.