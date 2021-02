Acusan al escritor y diplomático mexicano Andrés Roemer de abusos sexuales

El ensayista y diplomático mexicano Andrés Roemer. EFE/Hilda Ríos/Archivo

México, 22 feb (EFE).- Al menos 11 mujeres denunciaron públicamente en los últimos días abusos sexuales o comportamientos inapropiados por parte de Andrés Roemer, un escritor, diplomático, presentador y filántropo mexicano, que se suma a una amplia lista de personas públicas sobre las que pesan este tipo de acusaciones.

"Sentí mucho miedo porque estaba embarrado a mi cuerpo sin que yo quisiera, me puso de espaldas a él y sentí cómo frotaba su pene contra mi cuerpo", relató una de las víctimas, Mariana Flores, que relató su vivencia a través de una publicación en redes sociales.

Flores, como el resto de víctimas, contó que el escritor la citó en un lugar para tratar una propuesta de trabajo y resultó ser su domicilio. Una vez dentro, fue llevada a una sala de cine y biblioteca y allí la conversación se tornó incómoda cuando él le pidió que bailase para él.

Después él empezó a masturbarse y a acercarse de manera no consensuada, lo mismo que con el resto de víctimas, mujeres a las que siempre citaba, contaron, para tratar asuntos profesionales pero pronto se alejaba del tema.

Al final, cuando muchas de las mujeres no podían ni moverse, él les daba dinero indicándoles que se compraran ropa bonita para cuando lo volvieran a ver, aunque ninguna de ellas lo hizo.

Roemer, quien fue cónsul de México en San Francisco, también se aseguró en casi todos los casos de mencionar que era amigo del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, empresa de televisión para el que también trabajaba el filántropo.

En algunos casos hasta amenazó a alguna de las víctimas con que podía lograr que se quedase sin trabajo en lugar de promocionarla con sus contactos.

La primera mujer en denunciar públicamente a Roemer fue Itzel Schnnas, una bailarina que algunos días después de conocer al escritor en un festival en 2019 acudió a una cita en su casa.

El también embajador de Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la Unesco comenzó a hacerle cumplidos y después a tocarle las piernas. Se quedó paralizada y se enfocó en irse de aquel lugar lo más pronto posible.

Después denunció ante la Unidad de Género de Grupo Salinas, instancia que citó a organizaciones como #MeTooMexico y Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) -quienes están compartiendo las denuncias en su perfil y dando apoyo a las víctimas-.

Finalmente, la Unidad de Género resolvió que el escritor ha utilizado el mismo modus operandi con otras víctimas y sentenció: "Andrés Roemer es un violentador sexual patológico que atenta contra las mujeres".

Sin embargo, la bailarina decidió contarlo y dijo que aunque ganó la denuncia no quedó "conforme" porque "aún falta mucho por hacer".

Hasta el momento, el diplomático solo se manifestó a través de Twitter y aseguró que el abuso relatado por Schnaas "es falso".

"Niego rotundamente el supuesto abuso que señala Itzel Schnaas. Lo hablamos en una reunión en Saks San Ángel el 14 de febrero. Es falso también que la Unidad de Género de Grupo Salinas se haya pronunciado sobre el caso, que declaró improcedente", publicó Roemer.

Los testimonios de estas once mujeres (hasta el momento) se dan en un contexto de gran violencia contra las mujeres en México, donde en promedio cada día 10 mujeres son asesinadas.

Además, en el último año muchas víctimas de abuso o acoso sexual como la youtuber Nath Campos decidieron contar su historia al verse respaldadas por una comunidad feminista cada día más fuerte.

Asimismo, recientemente el candidato a gobernador del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, recibió varias acusaciones de violación y acoso sexual, y la sociedad civil se está movilizando para que no se le permita presentarse a las elecciones del próximo 6 de junio.