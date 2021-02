123-115. Young y Hawks recuperan la forma ganadora; Campazzo, 16 puntos

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Atlanta (EE.UU.), 21 feb (EFE).- El base Trae Young logró doble-doble de 35 puntos y 15 asistencias como director del ataque de los Hawks de Atlanta, que derrotaron por 123-115 a los inconsistentes Nuggets de Denver.

Los Hawks (13-17) habían perdido cinco de seis y ocho de diez partidos. Los Nuggets han perdido seis de siete como visitantes y siguen sin hacer buena defensa.

El pívot suizo Clint Capela aportó también un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes, además de poner dos tapones que lo dejaron como el jugador clave dentro de la pintura.

Capela, el líder en rebotes de la NBA, terminó cuatro por debajo de su promedio.

Mientras, otro hombre alto, el ala-pívot John Collins, también acabó el partido con un doble-doble de 12 puntos y 11 rebotes que ayudaron a los Hawks a concluir el partido con 44 balones capturados bajo los aros por apenas 33 de los Nuggets.

De nuevo, el base canadiense Jamal Murray, que venía de un récord personal de 50 puntos el viernes en el partido ante los Cleveland Cavaliers, fue el líder encestador de los Nuggets al conseguir otros 30 tantos, pero no respondió de la misma manera el resto del equipo.

Aunque el base reserva, el novato argentino Facundo Campazzo, acabó como segundo mejor encestador del equipo y sexto jugador, tras aportar 16 puntos, su mejor marca individual como profesional.

El exjugador del Real Madrid disputó 27 minutos que le dio el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, y anotó 4 de 7 tiros de campo que fueron todos hechos desde fuera del perímetro. Además, estuvo perfecto desde la línea de personal (4-4).

Pero no jugó buena defensa, capturó apenas un rebote, repartió dos asistencias, perdió un balón y cometió cinco faltas personales, que condicionó el haber podido jugar más minutos.

Menos eficaz estuvo el pívot serbio Nikola Jokic, que, aunque aportó un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes como líder en el juego interior de los Nuggets, perdió el duelo individual con Capela y nunca pudo ser el factor ganador con el equipo de Denver (16-14), que perdieron el tercer partido de los últimos cuatro disputados y se alejan del liderato de la División Noroeste.

Jokic consiguió 10 rebotes para su vigésimo séptimo doble-doble de la temporada, el líder de la liga.

Los Nuggets, que jugaban su cuarto partido en seis días, parecían cansados en la segunda mitad cuando los Hawks subieron 22 puntos con un triple de Young en la marca de 2:35 minutos por jugarse del tercer cuarto.

El equipo de Denver recortó la ventaja a ocho con 1:14 minutos por jugarse del tiempo reglamentario y se acercaron a siete con 46 segundos restantes, pero no pudieron hacer más en su intento de completar la remontada.

Los Nuggets fueron superados 37-23 en el segundo cuarto y cayeron su marca a 1-10 cuando han permitido al menos 119 puntos en el partido.

Los Hawks han ganado 10 de los últimos 12 partidos de la serie en State Farm Arena y tienen marca de 25-5 en casa contra Denver desde la temporada 1989-90.