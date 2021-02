Tenis.-Tenis/Australia.- Djokovic: "Mi historia de amor con Australia continúa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que el ruso Daniil Medvedev, ante el que ha ganado este domingo (7-5, 6-2, 6-2) su noveno título del Abierto de Australia, es "uno de los jugadores más duros" a los que se ha enfrentado, resaltando que es solo "cuestión de tiempo" que gane un título de 'Grand Slam'.



"Daniil es uno de los jugadores más duros a los que me he enfrentado en mi vida. Es solo cuestión de tiempo que tenga un trofeo de 'Grand Slam'. Si puede esperar unos años más, se lo agradecería", bromeó en la ceremonia de entrega de trofeos. "Es sorprendente que haya acumulado una racha de 20 victorias consecutivas en los últimos meses", añadió.



Con su sólido triunfo ante el ruso, el tenista balcánico levanta su noveno título en el 'grande' oceánico en su novena final disputada. "Rod Laver Arena, te amo cada año más y más. La historia de amor continúa", manifestó 'Nole', que con su decimoctavo 'Grand Slam' se acerca al suizo Roger Federer y al español Rafa Nadal, ambos con 20.



Además, reconoció la dureza del confinamiento en Australia, donde fue criticado por quejarse de las condiciones de cuarentena para los tenistas ante la pandemia de coronavirus. "Ha sido una semana como una montaña rusa para mí", subrayó.



"Hay muchos sentimientos encontrados sobre lo que sucedió en el último mes con los tenistas que llegaron a Australia, pero creo que fue un torneo exitoso. No fue fácil, pero creo que deberían estar orgullosos de ellos mismos por lo que han conseguido", continuó.



Por su parte, Medvedev elogió a su adversario después de su segunda final perdida en un 'grande', tras la del US Open 2019 ante Nadal. "Nunca es fácil hablar cuando acabas de perder una final de 'Grand Slam', pero lo haré lo mejor que pueda", advirtió. "Felicitaciones a Novak y a su equipo. Nueve títulos en Australia es increíble, y estoy seguro de que este no será el último", concluyó.