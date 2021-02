Somalia.- El Gobierno somalí acusa a "actores extranjeros" de alimentar la violencia en Mogadiscio

El ministro de Información estalla contra Emiratos Árabes Unidos por denominar en un comunicado a las autoridades como "gobierno en funciones"



La violencia en la capital deja al menos diez muertos y 16 heridos



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno federal de Somalia ha acusado a "actores extranjeros" de intoxicar la crisis política en el país y las protestas derivadas de ella que han ocurrido en los últimos días en la capital. Mogadiscio, en medio de la parálisis sobre la celebración de elecciones en el país africano, que ha dejado al menos diez muertos y 16 heridos.



El Ministerio de Exteriores, asimismo, ha acusado a los opositores somalíes aglutinados en la llamada Unión de Candidatos Presidenciales de "engañar a la opinión pública" con objeto de "ganarse la simpatía de extraños" en referencia a Emiratos Árabes Unidos, que en las últimas horas ha expresado su "grave preocupación por la violencia" en un comunicado en el que describe a las actuales autoridades como "gobierno en funciones".



En la nota, recogida por la agencia oficial de noticias emiratí WAM, las autoridades "exhortan al gobierno en funciones y a todas las partes a demostrar los más altos niveles de moderación a fin de lograr las aspiraciones de Somalia de construir un futuro seguro y estable para todos". Hay que recordar que el mandato del presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi 'Farmajo' expiró el pasado 8 de febrero.



En respuesta, el ministro de Información de Somalia, Ousman Dubbe, acusó precisamente a Emiratos de estar relacionado con la violencia en la capital. "El último comunicado muestra que (Emiratos) no reconoce al gobierno de Somalia, lo que crea la impresión de que no hay gobierno Esta nota demuestra que Emiratos quiere crear el caos y convertir Somalia en un escenario parecido a Libia y Yemen".



El Gobierno también acusa a los candidatos presidenciales de "perseguir el camino de la ilegalidad" y de "apoyar una insurrección armada bajo el disfraz de la manifestación pacífica", de acuerdo con la nota recogida por el portal Garowe On Line.



Sobre las elecciones aplazadas, el Gobierno ha asegurado que "ha hecho todo lo posible" y que han sido estados federales, sin mencionar explícitamente a Jubalandia o Puntlandia, los que han atascado la puesta en práctica del acuerdo prelectoral de septiembre del año pasado.



En este sentido, Dubbe ha asegurado que, después del acuerdo electoral, algunos de los firmantes viajaron a Emiratos y regresaron con nuevas condiciones. "La nota de Emiratos deja claro al Gobierno y al pueblo somalí que responsables extranjeros llevan tiempo involucrados en estos disturbios", según declaraciones recogidas por el portal Goobjoog.