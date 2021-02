Panamá llega a 5.727 muertes por la covid-19 y 336.037 contagios

Hay 1.344 hospitalizados por la enfermedad, de ellos 1.149 están en sala general y 195 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según el reporte del Minsa, que indicó que 8.792 permanecen aislados en sus casas y 353 en hoteles-hospitales. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 20 feb (EFE).- Panamá sumó este sábado 16 nuevas muertes por la covid-19 y 698 casos, de forma que el país registra un acumulado de 5.727 defunciones y 336.037 contagios confirmados en más de once meses de pandemia, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Hay 1.344 hospitalizados por la enfermedad, de ellos 1.149 están en sala general y 195 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según el reporte del Minsa, que indicó que 8.792 permanecen aislados en sus casas y 353 en hoteles-hospitales.

La entidad sanitaria precisó que hoy se dieron 14 fallecimientos, cifra que actualiza con otros 2 de fecha anterior, para un total de 5.727 defunciones y una letalidad del 1,7 %, de las más bajas en la región latinoamericana.

Desde que se descubrió el primer caso de contagio el 9 de marzo de 2020, Panamá ha aplicado 1.840.361 pruebas para detectar el nuevo coronavirus SARS-Cov2 que produce la covid-19, 9.031 de ellas en las últimas 24 horas, para un porcentaje de positividad de 7,7 %.

Los pacientes recuperados suman hasta la fecha 319.821, con 1.026 al cierre del balance, mientras que los casos activos totalizan 10.489.

Panamá continúa con el proceso de inoculación después de recibir el miércoles pasado el segundo lote de vacunas Pzifer (67.860 dosis).

El primero lote, de 12.840 vacunas, llegó a Panamá el pasado 20 de enero y ese mismo día comenzó la vacunación, que consta de cuatro fases y aspira a inmunizar a cerca de 3 de los 4,2 millones de habitantes del país.

Hasta la fecha se han aplicado 45.535 dosis de vacunas COVID-19 en todo el país, según informó el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud.

Con relación a la aplicación de la vacuna contra la covid-19, el ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, recordó que la primera dosis no produce inmunidad de manera inmediata, pues "recién aplicada la primera dosis, al décimo día el organismo empieza a fortalecer su sistema inmunológico".

"La vacuna no evitará que nos contagiemos, lo que previene es una enfermedad grave, por ello no hay que olvidar que luego de vacunados debemos seguir cuidándonos hasta que nuestro sistema inmune esté reforzado", remarcó Sucre.

El proceso de vacunación, que hoy prosiguió con la inoculación a los adultos mayores a nivel nacional, consta de cuatro fases y aspira a inmunizar a cerca de 3 de los 4,2 millones de habitantes del país.

Panamá ha destinado 56 millones de dólares para la compra de 5,5 millones de vacunas: 3 millones de Pfizer, 1.092.000 de AstraZeneca, 300.000 de Johnson y Johnson, y 1.112.410 del mecanismo Covax, de acuerdo con la información oficial.

PRIMER CASO DE REINFECCIÓN.

Un primer caso de reinfección del coronavirus SARS-CoV-2 fue confirmado científicamente en Panamá tras una serie de secuencias del primer y segundo virus por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), informó este sábado el Minsa.

El doctor Juan Pascale, jefe del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, dijo que Panamá se convierte (así) en uno de los primeros países del mundo en confirmar un caso de reinfección del coronavirus en una misma persona 6 meses después de haberse infectado".

"No es fácil confirmar reinfecciones, hay muchos sospechosos de que se han reinfectado, pero poder confirmarlo es muy difícil porque hay que tener la muestra vieja, la muestra actual, secuenciar ambas y compararlas", afirmó Pascale.