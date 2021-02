Olimpia de Gorosito golea a Guaraní y se coloca entre los líderes en Paraguay

En la imagen el entrenador Olimpia Nestor Gorosito. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 20 feb (EFE).- El Olimpia de Néstor Gorosito goleó este sábado (0-3) al Guaraní, su rival directo en la lucha por el título, y se instaló momentáneamente entre los líderes del torneo Apertura, cuya cuarta jornada fue sobresaltada por un brote de covid-19.

El capitán y veterano Roque Santa Cruz (m.19) abrió la cuenta a pase del colombiano Sergio Otálvaro, que regresó al once titular, y los juveniles Braian Ojeda (m.58) y Ramón Sosa (m.85) rubricaron la buena actuación del Rey de Copas paraguayo.

El Guaraní, del también argentino Gustavo Costas, cayó por demolición y no pudo reponerse de la expulsión con roja directa (m.32) de Milton Maciel, decidida por el VAR después de que el colegiado le exhibiera primeramente la amarilla.

La victoria catapultó provisionalmente al Olimpia al primer lugar con siete puntos, los mismos que Guaraní y Nacional, que este domingo recibirá al Libertad, quinto con seis, mientras que Cerro Porteño, cuarto con seis, se cruzará con Guaireña, penúltimo con 1.

La jornada se inició el viernes con el agónico triunfo de River Plate ante el Sportivo Luqueño gracias a Marcelo González (m.90+2) cuyo gol ascendió a su equipo al sexto lugar, con cinco enteros.

Y en duelo de colista de este sábado, Sol de América apabulló por 0-5 a un 12 de Octubre diezmado por casos de covid-19 y lo hundió de la mano de su nuevo timonel, Gustavo Florentín.

Iván Cazal (m.2), Osvaldo Martínez (m.13 y 41) y Nildo Viera (m.42) convirtieron en la primera parte y el portugués Luis Leal (m.59) redondeó en la complementaria el golpazo a un rival armado de entre jugadores juveniles y de la banca.

Nelson Bernal, entrenador de arqueros del cuerpo técnico, volvió de la retirada a sus 49 años, ingresó en los últimos minutos y evitó de un manotazo un remate de vaselina de Matías Pardo que hubiera sido la sexta caída de su equipo.

Un brote de coronavirus mandó a cuarentena a una veintena de miembros de la plantilla del 12 de Octubre, entre ellos el técnico Pedro Sarabia y 14 de sus dirigidos, lo que puso a cargo del equipo a otro integrante de la banca ante la imposibilidad de aplazar el compromiso.

En este sentido, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reafirmó este sábado que los partidos "no serán reprogramados por motivos de contagios masivos" tras una reunión de urgencia con los presidente de los diez clubes de Primera.

Al mismo tiempo, la APF anunció que retomará de inmediato "el control único de los testeos regulares de futbolistas y de todas las demás personas sujetas al Protocolo para el Retorno Seguro" del fútbol ante el repunte de la transmisión de la covid-19, que hasta hoy ha dejado 3.045 muertos de 150.731 contagios.

La APF "insta con toda la firmeza necesaria al apego irrestricto a las medidas preventivas (...) tanto a nivel personal como institucional como método único a asegurar la vigencia normal del torneo Apertura" hasta su culminación, el 30 de mayo próximo.