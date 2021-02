María Jiménez habla de su relación con Rocío Jurado

27/10/2020 María Jiménez reaparece por todo lo alto 18 años después de la publicación de su último álbum EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD RICARDO RUBIO



MADRID, 21 (CHANCE)



María Jiménez se sentó este sábado por la noche en el 'Deluxe' y su testimonio ha vuelto a hacer historia. Ya sabemos que siempre que la cantante se sienta en un programa de televisión, consigue dejarnos con la boca abierta con sus historias, anécdotas, pero sobre todo... su vida, esa que tanto gusta a los seguidores y admiradores de la artista.



Ayer, nos llamó mucho la atención el vocabulario que utilizó para hablar de Rocío Jurado, ya que aunque nunca ha hablado de ella como su gran amiga, no sabíamos que había existido tan poca relación, de hecho se limitó a compararla con Lola Flores. Aseguró que nunca fue amiga de ella y que tampoco le gustaba cómo cantaba, hizo burlo, con el tono humorístico que tiene la artista a cómo la más grande se movía en el escenario y dejó claro que no sabía bailar.



Lo cierto es que sabemos que María Jiménez es una de las personas más sinceras del mundo y siempre que le han preguntado sobre algo ha dicho lo que pensaba sin miedo a las consecuencias. En esta ocasión, nos extraña mucho que haya hablado así de la Jurado porque recordemos que la última vez que se sentó en el 'Deluxe' confesaba haberlo pasado muy mal con la enfermedad que tuvo y sobre todo, cuando falleció.



De esta manera, María Jiménez ha dejado claro que no tenía relación con la Jurado y que además, le gustaba muy poco... Jorge Javier Vázquez hizo referencia a la película que grabó 'La Lola se va a los puertos' en la que aparecía Pepe Sancho y la cantante de 'Se acabó' no quiso decir nada: "Venga que me voy, ya es mi hora, de los muertos no se habla".