LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

Domingo 21 de febrero del 2021

PRIMERA PLANA

AMS-POL ECUADOR-ELECCIONES

QUITO — El exbanquero de derecha Guillermo Lasso queda en segundo lugar en los recientes comicios presidenciales de Ecuador y disputará contra el izquierdista Andrés Arauz un balotaje que definirá al nuevo líder de la nación andina. Por GONZALO SOLANO. 400 palabras. AP fotos. ENVIADO

AMN-CLI TEXAS-TORMENTA

HOUSTON — Dos días antes de que comenzara la tormenta, la principal funcionaria electa de Houston aconsejó a la ciudadanía a prepararse como lo harían para un fuerte huracán. Muchos le hicieron caso: los texanos que pudieron almacenaron alimentos y agua, mientras que organismos no lucrativos y agencias gubernamentales se dispusieron a ayudar a quienes no podían. Pero pocos advirtieron el fiasco que estaba por llegar. No podían estar preparados. 360 palabras. Por Nomaan Merchant. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN MYANMAR

YANGÓN - Los manifestantes vuelven a reunirse en toda Myanmar al día siguiente de que las fuerzas de seguridad mataran a tiros a dos personas en una protesta en la ciudad más grande del país. 380 palabras. AP foto. ENVIADO

DEP-TEN AUSTRALIA

MELBOURNE — Novak Djokovic derrota 7-5, 6-2, 6-2 a Daniil Medvedev, llevándose su tercer trofeo seguido del Abierto de Australia. El serbio sigue perfecto en finales del torneo, victorioso en nueve. También se pone a dos títulos del récord histórico de 20 campeonatos de Grand Slam, ahora compartido por Roger Federer y Rafael Nadal. 750 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

ESP-LIB LIBROS-TRUMP

NUEVA YORK — El corresponsal de medios de la CNN Brian Stelter consideró que se necesitaba más que una actualización para preparar la edición de bolsillo de su libro publicado a mediados del año pasado, “Hoax: Donald Trump, Fox News and the Dangerous Distortion of Truth”. Por David Bauder. 250 palabras. AP fotos. ENVIADO

MUNDO

EUR-GEN CORONAVIRUS ITALIA

CODOGNO, Italia — Italia conmemora el primer aniversario de la llegada del coronavirus, con ceremonias sombrías, siembras de árboles y servicios religiosos. Por Luca Bruno. 230 palabras. AP foto. ENVIADO

DEPORTES

DEP-FUT ITALIA-LIGA

MILÁN — El líder Inter da un paso enorme por el título de la liga italiana tras vencer 3-0 al Milan en el derbi della Madonnina. El argentino Lautaro Martínez firmó un doblete para el Inter. Por Daniella Matar. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA

BARCELONA — Con un penal en las postrimerías, el Cádiz sustrae el empate 1-1 de visita al Barcelona para causarle al Barcelona un inesperado tropezón en la lucha por el título de la Liga española. Por Joseph Wilson. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-CIN GRECIA-DIRECTOR-VIOLACION

ATENAS — El prominente actor y director griego Dimitris Lignadis comparece ante una corte en Atenas y tiene hasta el miércoles para responder a varios cargos de violación. Por Demetris Nellas. 220 palabras. AP foto. ENVIADO

