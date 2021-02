La patronal italiana ofrece las fábricas para vacunar contra el coronavirus

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI/Archivo

Roma, 21 feb (EFE).- El presidente de la patronal italiana Confindustria, Carlo Bonomi, ha ofrecido las fábricas para avanzar en el plan de vacunación contra el coronavirus en el país y ha calculado que se podría inmunizar a 12 millones de personas, entre empleados y sus familias, si hay dosis suficientes.

Así lo ha anunciado en una entrevista que publica hoy el diario italiano "La Repubblica" en la que sostiene que "los empleados de las empresas que representa Confindustria son cerca de 5,5 millones de personas" y que si se considera "2,3 componentes por núcleo familiar", sería posible "vacunar a más de 12 millones de personas".

"Estamos dispuestos a ofrecer las fábricas a las autoridades locales para su uso en la campaña de vacunación", apunta.

El presidente de la patronal de empresarios italiana cree que el país debe utilizar "centros de congresos, aeropuertos, estaciones ferroviarias" y todas las "estructuras ya existentes" de gran tamaño para avanzar en la campaña de vacunación y no dejarla en exclusiva a hospitales y centros sanitarios.

De momento Italia ha administrado 3.439.703 dosis y ha inmunizado a 1.327.332 personas con las dos necesarias para protegerse contra la COVID-19.

De forma paralela, se pronuncia sobre el Gobierno del primer ministro, Mario Draghi, y argumenta que "escuchará a las empresas porque tiene bien presente su valor y lo que representa el sistema industrial italiano", al tiempo en que confía en que fomentará las mesas de diálogos entre los agentes sociales.

También habla de la prohibición de los despidos por motivos económicos y la prolongación del sistema "caja de integración" (un sistema de cobertura para las personas que han perdido el empleo o visto su jornada reducida), dos medidas que están en vigor hasta el próximo 31 de marzo y que los sindicatos piden ampliar.

Bonomi cree que no se pueden seguir alargando para todos los sectores, sino solo para los más afectados, y opina que la verdadera solución pasa por implementar una reforma de los mecanismos de protección social "universal, válida para todos los trabajadores en todos los sectores", y eficaces políticas activas de empleo, "con la colaboración estrecha del sector público y privado".

Finalmente, critica la situación de parálisis en la que se encuentra la aerolínea Alitalia, en administración concursal desde mayo de 2017 por sus problemas financieros, y dice que "no puede ser apoyada para siempre".

"En los últimos 50 años se le han dado casi 4.000 millones de euros de dinero público, sin que en ningún momento se haya planteado un plan industrial creíble. Con menos de 3.000 millones la NASA ha ido a Marte", concluye.