La final "más complicada a nivel emocional" para Djokovic

El serbio Novak Djokovic afirmó tras conquistar su 9º Abierto de Australia, y su 18º Grand Slam, que la de este domingo ante el ruso Daniil Medvedev fue la final "más complicada desde un punto de vista emocional" de toda su larga carrera.

"Todas (las finales) son diferentes. Pero desde un punto de vista emocional, con todo que pasó sobre la pista, mi lesión, y fuera de ella, las cuarentenas, es sin duda el torneo de Grand Slam más complicado que jugué", reconoció Djokovic, número 1 del mundo, en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Lo mínimo que se puede decir es que estas cuatro semanas fueron una montaña rusa. Al principio no nos sentimos del todo bienvenidos, a juzgar por lo que ponían los medios. Pero al final el torneo fue un éxito para Tennis Australia (la Federación) y para Australia como país. Esperamos vivir otros torneos como éste, pero hay pocas opciones de jugar otros torneos con público", añadió.

"Aunque tuve la suerte de conquistar muchos 'Grandes' y de jugar numerosas finales de 'Grandes' en mi vida, aprecio cada uno de esos éxitos más aún que el precedente, porque sé que cuanto más pase el tiempo más difícil me resultará alzar un trofeo de Grand Slam", confesó el serbio, que está a dos títulos de Grand Slam del récord que ostentan de forma conjunta Roger Federer y Rafa Nadal.

"Están los jóvenes que llegan, que tienen hambre también, quizá más que yo, y se hace difícil ganarlos para mí, pero también para Roger (Federer) y Rafa (Nadal). No es que me sienta viejo o cansado, pero sé que desde un punto de vista biológico las cosas ya no sol lo mismo para mí que hace diez años".

