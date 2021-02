José Manuel Parada se sienta hoy en el 'Deluxe' y así fue su última entrevista allí

MADRID, 21 (CHANCE)



José Manuel Parada tiene mucha historia detrás y casi todas las vivencias que ha tenido a lo largo de su trayectoria laboral no las ha contado nunca públicamente, aunque a veces sí que se ha sentado en programas de televisión para hablar de polémicas, como por ejemplo su relación con Chelo García Cortés y Bárbara Rey, algo que ya reconocieron los tres protagonistas en la gran pantalla.



Esta noche, el que fuera presentador de televisión se sienta en 'Domingo Deluxe' para hablar sobre Isabel Pantoja, ya que actualmente no tiene relación con ella. Recordemos que ha sido un gran amigo de la cantante, de hecho estaba en la época más polémica de ésta cuando conoció a Julián Muñoz, por lo que son muchos los secretos ocultos que tiene y que nunca ha contado públicamente... pero ¿cuándo fue la última vez que se sentó Parada en el programa?



Fue en el 2012 cuando José Manuel Parada se sentaba en el mismo sillón que se sentará hoy para hablar de Chelo García Cortés y Bárbara Rey, el año en el que salió a la luz la famosa noche de amor que tuvieron los tres. Además, ese mismo día acabó muy mal con los colaboradores del programa... ya que se enfrentó a diestro y siniestro sin pena ni gloria.



El primer rifirrafe lo tuvo con Chelo, ya que aseguraba que se había sentado como colaboradora pero cobrando un plus por estar él en plató, algo que negó de forma inmediata la dirección del 'Deluxe'. Más tarde, el invitado discutía con Mila Ximénez porque le daba recuerdos de parte de una señora que quería hundir públicamente a la periodista.



También se enzarzó con Belén Esteban, a la que llamó 'lerda' y con la que no acabó nada bien... De hecho, Jorge Javier Vázquez tenía que pararle los pies: "Has venido libre y muy bien pagado. Tienes que someterte a una entrevista y cumplir unas normas". Así fue la última entrevista del que fuera presentador de televisión en el 'Deluxe', ¿cómo acabará hoy?